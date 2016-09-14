حبیب الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند روز قبل برای بازدید به دو روستای شهرستان ایذه رفتم که با فاصله ای ۲۰ کیلومتری از سد کارون۳ قرار دارند. این روستاها جاده ندارند و باید با ماشین کمک دار آن هم اول سنگ ها را با دست از جاده برداشته و بعد هم با گذشت حدود چهار ساعت به آنها برسیم.

وی افزود: در روستای سید خدر، دو فضا در کنار هم بودند که هر کدام از آنها حدودا ۱۲ متر بود؛ یکی برای نگهداری محل خوراک حیوانات (کاهدان) و دیگری محل نگهداری حیوانات (طویله) بود. در محل نگهدای حیوانات که بیشتر از ۱۲ مترمربع هم نبود، بخشی معادل یک و نیم متر آن را برای محل خواب معلم تعیین کرده بودند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شأن یک معلم این جایگاه نیست، ادامه داد: پتو و وسایل شخصی معلم در آن طویله بود و صبح هم بعد از بیداری کلاس را برگزار می کند. حتی وسط کلاس یک حفره برای روشن کردن آتش و گرم کردن به اصطلاح کلاس درس درست شده بود.

روستاهایی بدون امکانات درمانی و خانه بهداشت

خادمی بیان کرد: در چنین وضعی دانش آموزان نیز از کلاس اول تا ششم ابتدایی همه باید در محل نگهداری حیوانات در کنار هم درس بخوانند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که مسئولان برای مناطقی مثل ایذه و باغملک چه کاری انجام می دهند؟ گفت: این روستاها نیز نقاطی از استان زرخیز خوزستان هستند.

خادمی در ادامه با گلایه گفت: در کدام نقطه از ایران مکانی وجود دارد که بعد از این همه سال دانش آموزان در فضای محل نگهداری حیوانات درس بخوانند و مردم در روستاها نیز هیچ گونه امکانات درمانی و خانه بهداشت نداشته باشند.

عقرب زده ها و سکته ای ها باید بمیرند

وی با اعلام اینکه اگر در این روستاها کسی را عقرب بزند و یا سکته کند، باید بمیرد، عنوان کرد: از وزیر آموزش و پرورش گلایه دارم که معلمش باید در محل نگهداری حیوانات بخوابد و در همان محل نیز دانش آموزان را درس بدهد.

انتقاد از عدم بازدید مسئولان

خادمی انتقاد کرد: هیچ مسئول استانی حتی یک بار هم از این روستاها بازدیدی نداشته که اگر مراجعه ای داشته باشند، متوجه زندگی مردم در غار می شوند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قرار بود آب کشاورزی به منطقه ایذه و باغملک بدهند ولی این کار را انجام ندادند. در آسماری یکی از روستاهای باغملک هیچ چیزی وجود ندارد و مردم آن اصلا امکانات بهداشتی ندارند، متأسفانه مردم حتی یک توالت هم در این روستا ندارند و با بیچارگی و فقر در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

تلاش برای جدایی ۲ منطقه از خوزستان

وی گفت: یک بدبختی بزرگتری داریم و آن هم این است که می خواهند این دو منطقه را از خوزستانی که در هشت سال دفاع مقدس، یک وجب از آن جدا نشده را جدا کنند.

وی هشدار داد: به وزیر کشور هشدار می دهم که مناطق استان خوزستان، مناطقی نیستند که به راحتی بتوان آنها را جدا کرد. یک بار اشتباهی شد و نیروگاه کارون چهار را با وجود اینکه در خاک خوزستان بود بدون اینکه مردم این استان متوجه باشند، طی یک عملیات پنهان به استان دیگر واگذار کردند و حالا می خواهند دوباره آن را تکرار کنند.

خادمی عنوان کرد: در گذشته مناطق ایذه و باغملک برخوردار بودند ولی اکنون محروم هستیم. در این شهرستان ها هیچ گونه سندی به مردم ندادند چون می گفتند پتانسیل کشاورزی و بهترین خاک را دارد و باید به آنها آب بدهیم و کشاورزی کنند. که هنوز این اتفاق نیفتاده است