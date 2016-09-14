به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه امامت و ولایت خدمت به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت را افتخاری بزرگ برای شیعیان برشمرد و اظهار داشت: باید بستری را فراهم کرد تا آحاد مردم بتوانند در جشن های دهه امامت و ولایت حضور پیدا کنند.

وی افزود: جشن نیمه شعبان را می توان تجلی عالی ترین و باشکوه‌ترین عرض ارادت مردم به آستان آن امام منتظر برشمرد که در سطح گسترده با محوریت آحاد مردم برگزار می شود و شایسته است تا با فرهنگ سازی جشن غدیر هم این رویکرد مردمی را پیدا کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در راستای معرفی غدیر به مردم برنامه های مختلفی اجرا شده که از آن جمله می توان به سخنرانی مبلغان دینی و اجرای جشن های باشکوه مردمی اشاره کرد.

مسئول دبیر خانه بنیاد غدیر لرستان نیز در این جلسه بر لزوم تبیین اهداف غدیر اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام توطئه های مختلفی برای منحرف کردن پیام و اهداف غدیر و دوری مردم از این پیام ها در پیش گرفته اند که ضرورت دارد برای خنثی کردن این توطئه ها تلاش شود.

اردشیر فلاح کردی به اهمیت روش شناسی معرفی غدیر اشاره کرد و افزود: باید در روش معرفی پیام غدیر به افکار عمومی هم دقت شود.

وی به اهتمام رسانه ها به معرفی و تبلیغ پیام غدیر تاکید کرد و گفت: رسانه ها باید با دید تکلیفی به این واقعه نگاه کرده و در معرفی آن به افکار عمومی تلاش کنند.

محمد حسین پور رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این جلسه با استقبال از برگزاری جشن غدیر در بوستان کیو شهرستان خرم آباد گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد کرد تا این جشن به نحو مطلوب و شایسته برگزار شود.

علی موسوی معاون سیمای مرکز لرستان نیز با اعلام آمادگی رسانه استانی برای ترویج فرهنگ غدیر گفت: رسانه استانی در پخش و معرفی جشن های دهه امامت و ولایت تمام همت خود را به کار خواهد گرفت.

حیدروند قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره ) لرستان نیز در این جلسه بر احسان به ایتام در این دهه تاکید کرد و گفت: باید با احسان به ایتام پیام مهربانی و عطوفت علوی را به ایتام و اقشار آسیب پذیر جامعه انتقال داد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه شرح وظایف دستگاههای اجرایی برای برگزاری جشن بزرگ غدیر مشخص شد.