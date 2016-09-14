  1. استانها
  2. یزد
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:

همه تراکنش های بانکی مشمول مالیات نمی شوند

همه تراکنش های بانکی مشمول مالیات نمی شوند

یزد- مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به شایعات در مورد مالیات بر تراکنش بانکی گفت: همه تراکنش های بانکی مشمول مالیات نمی شوند.

سیدرضا نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پخش شایعات بی اساس و ایجاد نگرانی در بین مردم موجب شده که مردم گمان کنند از تراکنش های بانکی مالیات اخذ می شود در حالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه برداشت های نادرستی از قوانین مالیاتی می شود و عامه مردم که اطلاعات کافی و کاملی از قوانین مالیاتی ندارند این شایعات را باور می کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اضافه کرد: مالیات بر تراکنش های عادی و خرد روزانه مردم تعلق نمی گیرد و تنها تراکنش هایی مشمول اخذ مالیات می شوند که منشا و مستندات آن روشن نباشد.

وی با بیان اینکه تراکنش های عادی در قانون پولشویی نیست و از مالیات معاف است، گفت: برخی مشاغل هم از مالیات معاف هستند و معافیت دائمی به آنها تعلق گرفته است.

نوربخش با اشاره به اعمال تغییرات در قوانین مالیاتی عنوان کرد: معافیت مالیاتی دائمی مشاغل که در قانون قبلی هم بود بدون تغییر مانده و برخی مشاغل مانند کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است.

وی بیان داشت: مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و دامپروری، فعالیت هایی مانند پرورش ماهی و زنبور داری و پرورش طیور معاف از مالیات هستند ضمن اینکه برخی مشاغل مانند ماهیگیری هم از مالیات معاف هستند که در استان یزد نمونه آن را نداریم.

کد مطلب 3769098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها