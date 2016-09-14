همه تراکنش های بانکی مشمول مالیات نمی شوند

سیدرضا نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پخش شایعات بی اساس و ایجاد نگرانی در بین مردم موجب شده که مردم گمان کنند از تراکنش های بانکی مالیات اخذ می شود در حالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه برداشت های نادرستی از قوانین مالیاتی می شود و عامه مردم که اطلاعات کافی و کاملی از قوانین مالیاتی ندارند این شایعات را باور می کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اضافه کرد: مالیات بر تراکنش های عادی و خرد روزانه مردم تعلق نمی گیرد و تنها تراکنش هایی مشمول اخذ مالیات می شوند که منشا و مستندات آن روشن نباشد.

وی با بیان اینکه تراکنش های عادی در قانون پولشویی نیست و از مالیات معاف است، گفت: برخی مشاغل هم از مالیات معاف هستند و معافیت دائمی به آنها تعلق گرفته است.

نوربخش با اشاره به اعمال تغییرات در قوانین مالیاتی عنوان کرد: معافیت مالیاتی دائمی مشاغل که در قانون قبلی هم بود بدون تغییر مانده و برخی مشاغل مانند کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است.

وی بیان داشت: مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و دامپروری، فعالیت هایی مانند پرورش ماهی و زنبور داری و پرورش طیور معاف از مالیات هستند ضمن اینکه برخی مشاغل مانند ماهیگیری هم از مالیات معاف هستند که در استان یزد نمونه آن را نداریم.