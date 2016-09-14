قبل از اجرای طرح تحول سلامت پزشک ماندگاردرهیچ شهرستانی حضور نداشت

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان اشاره کردو افزود: این طرح در استان تاکنون به خوبی اجرا شده است.

وی به اجرای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اشاره کردو یادآورشد: استقرار پزشکان در تمامی شهرهای استان به جز ابهر و مرکز استان با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های سلامت و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ پزشک ماندگار شامل ۵۱ نفر متخصص و ۴۲ نفر پزشک عمومی در استان خدمات درمانی را به بیماران ارائه می دهند.

بیگلری تاکید کرد: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت پزشک ماندگار در هیچ شهرستانی وجود نداشت.

وی به اجرای برنامه حضور پزشک متخصص مقیم در بیمارستان های استان اشاره کرد و گفت: استقرار پزشکان مقیم در بیمارستان آیت الله موسوی ، حضرت ولیعصر ، امدادی ابهر، امیر المومنین خدابنده و بو علی سینا خرمدره که طی برنامه پزشک مقیم موظف بوده در تمام ساعات مقیمی حضور فیزیکی فعال در بیمارستان داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساعات غیر اداری پزشکان به صورت آنکال در بیمارستان حضور داشتند.

بیگلری افزود: خوشبختانه با اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید رضایتمندی مردم از سیستم نظام پزشکی افزایش یافته است.