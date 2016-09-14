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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

قبل از اجرای طرح تحول سلامت پزشک ماندگاردرهیچ شهرستانی حضور نداشت

قبل از اجرای طرح تحول سلامت پزشک ماندگاردرهیچ شهرستانی حضور نداشت

زنجان-مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت پزشک ماندگار در هیچ شهرستانی وجود نداشت.

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای  طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان اشاره کردو افزود: این طرح در استان تاکنون به خوبی اجرا شده است. 

وی به اجرای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اشاره کردو یادآورشد: استقرار پزشکان در تمامی شهرهای استان به جز ابهر و مرکز استان با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های سلامت و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته انجام شده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ پزشک ماندگار شامل ۵۱ نفر متخصص و ۴۲ نفر پزشک عمومی در استان خدمات درمانی را به بیماران ارائه می دهند. 

بیگلری تاکید کرد: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت پزشک ماندگار در هیچ شهرستانی وجود نداشت.

وی  به اجرای برنامه حضور پزشک متخصص مقیم در بیمارستان های استان اشاره کرد و گفت: استقرار پزشکان مقیم در بیمارستان آیت الله موسوی ، حضرت ولیعصر ، امدادی ابهر، امیر المومنین خدابنده و بو علی سینا خرمدره که طی برنامه پزشک مقیم موظف بوده در تمام ساعات مقیمی حضور فیزیکی فعال در بیمارستان داشته باشند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساعات غیر اداری پزشکان به صورت آنکال در بیمارستان حضور داشتند. 

بیگلری افزود: خوشبختانه با اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید رضایتمندی مردم از سیستم نظام پزشکی افزایش یافته است. 

کد مطلب 3769111

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