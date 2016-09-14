به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بیمار نوجوانی ١۷ ساله بود که با عارضه کوچکی غیر طبیعی مثانه، بی اختیاری ادراری، مشکل نخاعی مادرزادی و در پی اینها نارسایی شدید کلیه روبرو بود. بازگشت دوطرفه ادرار به کلیه مانع عملکرد طبیعی کلیه ها شده بود و بیمار را مجبور به دیالیز منظم می کرد.

دکتر کیان امید بخش پزشک معالج در این زمینه اظهار داشت: در اولین اقدام برای جلوگیری از بازگشت زیانبار ادرار به کلیه‌ها، مثانه به پوست متصل شد(وزیکوستومی پوستی) تا فشار از روی کلیه‌ها برداشته شود و با این اقدام در طول مدت چند ماه توانستیم عملکرد طبیعی کلیه را فراهم کنیم.

وی افزود: در مرحله دوم اقدامات درمانی شامل افزایش فضای مثانه می‌شد که در این مرحله به کمک تیم درمان بیمارستان شهید گنجی، موفق شدیم با جدا کردن قطعه کوچکی از روده باریک بیمار، مثانه جدیدی برای این بیمار بسازیم و با این کار خطر از دست دادن کلیه ها برطرف شده است.

امید بخش گفت: با توجه به حساسیت و طولانی بودن مدت این عمل، این جراحی توسط تیم مجرب اتاق عمل بیمارستان انجام شده است که تقدیر و تشکر از این تیم را داریم.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت، در بخش درمان و فراهم شدن تجهیزات و زمینه های چنین جراحی هایی در بیمارستان دولتی با هزینه و تعرفه دولتی، رضایت مندی مردم را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمار به مدت ۱۰ روز در بیمارستان تحت مراقبت درمانی بوده و وضعیت عمومی این نوجوان اکنون مطلوب گزارش شده است.

در دو ماه اخیر عمل برداشتن تومور سه کیلویی(سرطان) در کلیه دختر بچه هشت ساله و همچنین عمل موفقیت آمیز سرطان پروستات که در این عمل بیمار به صورت کامل کنترل ادرار خود را به دست آورده و عمل جراحی رفع تنگی خروجی کلیه راست در دختر بچه ۳ ساله توسط این پزشک متخصص انجام شده است.