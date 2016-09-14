انتخابات ۹۶ را در کمال آرامش و بر اساس اصل بی طرفی برگزار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در سمینار فرمانداران و بخشداران استان کرمانشاه که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، به بیان بخشی از عملکرد دولت در سه سال اخیر پرداخت و گفت: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت بد اقتصادی در کشور حاکم بود، اما علی رغم این مشکلات دولت توانست با اقدامات خود شاخص های اقتصادی را ارتقا داده و حرکتی رو به جلو را آغاز کند.

وی با بیان اینکه تلاش در راستای خروج کشور از رکود توسط دولت همچنان با جدیت ادامه دارد، افزود: تک رقمی کردن نرخ تورم ۴۰ درصدی، رساندن رشد اقتصادی منفی به ۴.۵ درصد و کاهش نرخ بیکاری از جمله اقدامات شاخصی بوده که توسط دولت یازدهم در سه سال اخیر انجام شده است.

قائم مقام وزیر کشور دولت تدبیر و امید را پایبند به تعهدات خود به مردم در عرصه سیاست خارجی و داخلی عنوان کرد و گفت: دستاوردهای دولت در سه سال گذشته نشان می دهد که عملکرد آن در طول این مدت موفقیت آمیز بوده است.

مقیمی با تاکید بر اینکه ما در دولت به مردم پاسخگو هستیم، تصریح کرد: البته برخی از سوالات در خصوص تورم و وضعیت اقتصادی را بایستی از دولت گذشته پرسش کرد اما ما به دلیل پایبند بودن به اصل پاسخگویی، همه مسائل را به صورت شفاف بیان می کنیم.

رفع مشکلات مردم در اولویت دولت است

وی اظهار داشت: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن با جدیت برای رفع مشکلات مردم تلاش کرده و با برنامه ریزی این مسئله را در اولویت قرار داده است، اما حقیقت این است که عده ای دوست ندارند دولت کار کند و لذا سوالاتی انحرافی را مطرح می کنند تا از این طریق در راه خدمت رسانی دولت به مردم مانع تراشی کنند.

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به امنیت حاکم بر کشور علی رغم وضعیت ناامنی در منطقه اشاره کرد و گفت: با تلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی و انتظامی و همراهی و مشارکت مردم امنیتی پایدار بر کشور حاکم است و این درشرایطی بوده که کشورهای منطقه درگیر جنگ و ناامنی هستند.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه موفقیت در عرصه سیاست خارجی را یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: در طول سه سال گذشته و با تعاملات صورت گرفته در این عرصه بسیاری از مسائل حل و فصل شده و اجرای برجام نیز زمینه را برای تعامل و ارتباط با دنیا فراهم کرده است.

مقیمی تصریح کرد: انتقاداتی در خصوص اینکه دولت توجه خود را معطوف سیاست خارجی کرده وجود دارد که درست نیست، زیرا دولت در کنار توجه به سیاست خارجی سیاست داخلی را نیز مد نظر دارد و اینها در موازات هم هستند.

کاهش هزینه های بخش سلامت از ۷۰ به ۳ درصد

وی همچنین به دستاوردهای دولت در عرصه سلامت اشاره کرد و افزود: طرح تحول نظام سلامت از اقدامات بزرگ دولت در این حوزه است که در راستای آن ۱۱ میلیون نفر افراد فاقد بیمه در کشور بیمه شده و هزینه ها نیز از ۷۰ به ۳ درصد کاهش یافت.

قائم مقام وزیر کشور گفت: همچنین در سه سال گذشته کشور با افزایش صادرات مواجه شد و در بخش کشاورزی نیز در بسیاری محصولات همانند گندم به خودکفایی رسیدیم که این دستاوردها نشان از موفقیت دولت در عرصه داخلی است.

مقیمی همچنین توجه جدی به مسائل اجتماعی را از دیگر برنامه های دولت یازدهم برشمرد و تصریح کرد: در این راستا در زمینه هایی نظیر حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد و ... مطالعات عمیقی از سوی وزارت کشور انجام گرفته که بر اساس این مطالعات برای بهبود وضعیت موجود تلاش خواهد کرد.

در انتخابات پیش رو بر اساس قانون و رعایت اصلی بی طرفی عمل خواهیم کرد

وی حفظ کرامت مردم و پاسخگویی به آنها از سوی مسئولان دولت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع نیز از موضوعاتی است که در دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش می کنیم همانند انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته، انتخابات پیش رو نیز در کمال امنیت و آرامش و بر اساس قانون و رعایت اصل بی طرفی برگزار شود.

مقیمی همچنین با اشاره به موقعیت و اهمیت ویژه استان کرمانشاه در کشور، رفع مشکلات این استان را مستلزم انجام کار شبانه روزی و پیگیری مشکلات بر اساس برنامه عنوان کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: استاندار کنونی کرمانشاه فردی با سابقه، با تجربه و از مدیران خوب وزارت کشور است که موفق عمل کرده و مجموعه مدیریتی استان نیز مجموعه ای مجرب و با تجربه است.