نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی در اراک برپا شد

علی جانباز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل مدارس، نمایشگاه عرضه محصولات و نوشت افزار ایرانی اسلامی به همت اتحادیه انجمن های اسلامی داش آموزان، سپاه ناحیه اراک و موسسه فرهنگی زندگی بهشتی در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان استان مرکزی در اراک گشایش یافت.

وی افزود: در این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی استان مرکزی است، وسایل و نوشت افزار تولیدی ۲۰ تولیدکننده داخلی عرضه می شود و برای دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی استان، ۱۵درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی، مقابله با جنگ نرم و معرفی محصولات و نوشت افزار ایرانی اسلامی برپا شده دارای فضاسازی مناسب برای کودکان و نوجوانان است و در آن یک فضای نمایشگاهی با موضوع «جنگی که نمی بینیم» ایجاد شده و همچنین به آسیب شناسی شخصیت های کارتونی مختلف مثل باب اسفنجی، مرد عنکبوتی، بت من و ... پرداخته است.

گفتنی است در حاشیه این نمایشگاه محصولات عفاف و حجاب و بازی های فکری تولید داخلی نیز به فروش می رسد.

این نمایشگاه تا اول مهر ماه، همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱ پذیرای دانش آموزان است.