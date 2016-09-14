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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

در آستانه آغاز سال تحصیلی؛

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی در اراک برپا شد

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی در اراک برپا شد

اراک- مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی از برگزاری نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این استان خبر داد.

علی جانباز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل مدارس، نمایشگاه عرضه محصولات و نوشت افزار ایرانی اسلامی به همت اتحادیه انجمن های اسلامی داش آموزان، سپاه ناحیه اراک و موسسه فرهنگی زندگی بهشتی در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان استان مرکزی در اراک گشایش یافت.

وی افزود: در  این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی استان مرکزی است، وسایل و نوشت افزار تولیدی ۲۰ تولیدکننده داخلی عرضه می شود و برای دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی استان، ۱۵درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی، مقابله با جنگ نرم و معرفی محصولات و نوشت افزار ایرانی اسلامی برپا شده دارای فضاسازی مناسب برای کودکان و نوجوانان است و در آن یک فضای نمایشگاهی با موضوع «جنگی که نمی بینیم» ایجاد شده و همچنین به آسیب شناسی شخصیت های کارتونی مختلف مثل باب اسفنجی، مرد عنکبوتی، بت من و ... پرداخته است.

گفتنی است در حاشیه این نمایشگاه محصولات عفاف و حجاب و بازی های فکری تولید داخلی نیز به فروش می رسد.

این نمایشگاه  تا اول مهر ماه، همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱ پذیرای دانش آموزان است.

کد مطلب 3769119

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