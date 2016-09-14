برگزاری جشن غدیر و تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در اهواز

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم جشن بزرگ غدیر و تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع حرم ۲۷ شهریورماه جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در محل خیابان انقلاب نبش خیابان فراهانی برگزار می شود.

وی افزود: گرامیداشت و تجلیل از مقام شامخ شهید و شهادت و همچنین تجلیل از رشادت های شهدای مدافع حرم را برای اینکه از شیرین ترین لحظات خود به خاطر حفظ اسلام و حریم اهل بیت(ع) گذشتند تا پرچم اسلام افراشته بماند، برگزار می کنیم.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید لاجوردی اصناف و بازار ناحیه امام حسین(ع) اهواز با اشاره به اینکه این مراسم توسط این حوزه مقاومت بسیج برگزار می شود، گفت: نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه و بسیج، اعضای شورای شهر و رؤسای اتحادیه های صنفی در این مراسم حضور پیدا می کنند.

کریمی با اعلام اینکه در مراسم فوق از ۱۵ خانواده شهید مدافع حرم تقدیر می شود، بیان کرد: ۳۸ سال از ایستادگی و از خود گذشتگی ملت ایران در برابر بی‌عدالتی‌ها و توطئه‌های دشمنان می‌گذرد و در این سال‌ها دشمنان به ‌دنبال خدشه دار کردن اندیشه‌ها و تفکرات بودند و امروز مدافعان حرم با انگیزه و اخلاص در دفاع از حریم امامت و ولایت، دفاع از عزت مسلمین در برابر استکبار و دشمنان ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: بهترین توصیف درباره شهدای مدافع حرم را رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «حقیقتا هـم شهدای شما، هـم خانواده ها، پدران، مادران و فرزندان آنـان، حـق بزرگی بر گردن همـه ملت ایران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتی دارند: یکی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت(ع) در عـراق و سوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شهادت رسیدند».

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید لاجوردی اصناف و بازار ناحیه امام حسین(ع) اهواز در پایان تأکید کرد: مدافعان حرم، مقام و جایگاهی عظیم نزد خداوند دارند و در این میان، ارزش و جایگاه شهدا و مدافعان افغانی مهاجر مضاعف است؛ زیرا هم مهاجر و هم مجاهد هستند.