به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای دیدار کیومرث هاشمی با رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان، هاشمی ضمن اعلام خیر مقدم به گاگیک همتای ارمنستانی خود و هیات همراه، اوقات خوشی را برایش آرزو کرد و گفت: امیدوارم شاهد رقابتهایی المپیکی با بالاترین کیفیت و کمیت باشید.

وی به نزدیکی فرهنگ دو کشور و دوستی دیرینه ایران و ارمنستان اشاره کرد و ادامه داد: مردم ارمنستان از دیرباز جرو نزدیکترین دوستان و همسایگان کشور ما بوده اند و امروز شاهدیم که هموطنان شما در ایران خود را یک ایرانی کامل می دانند و در مهمترین امور و تصمیم گیری ها نیز نقش دارند. این ارتباط در حوزه سیاسی و اقتصادی هم در سطح بسیار خوب و بالایی بوده که مطمئنا بعد از این نشست می تواند در بخش ورزشی نیز بهبود یافته و به بهترین رابطه بیانجامد.

رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان با تاکید بر اینکه ایجاد این نوع روابط خوب در حوزه ورزش از سیاستهای دولت آقای روحانی است، ادامه داد: ارتباط دو کشور در حوزه ورزش بی شک می تواند موازنه خوبی در سایر حوزه های همکاری نیز ایجاد کند که با پیگیری جدی دو طرف برای پیاده سازی بندهای تفاهم نامه شاهد روزهای خوبی در ورزش دو کشور خواهیم بود.

رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان نیز در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان کمیته ملی المپیک بواسطه فراهم سازی برپایی این نشست و امضای تفاهم نامه همکاری، اظهار کرد: قبل از هر چیز لازم می دانم پیروزی ورزشکاران ایرانی را در بازیهای المپیک ریو که با عنوان بیست و پنجمی بین ٢٠٦ کشور همراه بود تبریک بگویم. بدیهی است که این نتیجه درخشان ماحصل برنامه ریزی و فعالیت وهمت دولت، مجموعه ورزش ایران و تلاش ارزنده ورزشکاران و مربیان سخت کوش ایرانی است.

وی ادامه داد: من خودم سالها ورزش قهرمانی کرده ام و بخوبی روی ورزشکاران ایرانی شناخت دارم. به جرات می توانم بگویم نگاه ورزش دنیا به ورزش و ورزشکاران ایرانی و ارمنی نگاهی محترمانه است چرا که می دانند انگیزه، توان و اراده آنها برای خلق هر نوع شگفتی مناسب است.

گاگیک تساروکیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم دو کشور ایران و ارمنستان بعنوان مردمانی میهمان نواز و با فرهنگ در جهان شناخته شده اند و همین حضور من در دفتر شما نشان دهنده این است که نمی خواهیم در حد حرف و تعارف با هم کار کنیم. تصمیم و اراده دو طرف پیاده سازی کامل تفاهم نامه دوجانبه است که من نیز مطمئنم نکات مثبت فراوانی برای طرفین به همراه خواهد داشت.

بعد از اتمام صحبتهای طرفین و با تصمیم روسای کمیته ملی المپیک دو کشور مقرر شد مسئولیت اجرایی تفاهم نامه به دبیر کل کمیته های المپیک دو کشور اعطا شود. متن توافقنامه همکاری بین کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و کمتیه ملی المپیک ارمنستان که عصر روز گذشته به امضای روسای دو مجموعه رسید به شرح زیر می باشد:

با الهام از روح المپیک و با هدف اعتلای روابط ورزشی فی ما بین، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی المپیک جمهوری ارمنستان که از این پس بعنوان طرفین ذکر می شوند، آمادگی خود را برای توسعه همکاری در زمینه ورزش تحت شرایط این توافقنامه ابراز می نمایند.

ماده ۱

الزامی است طرفین توافقنامه حاضر را بر اساس منافع متقابل در خصوص همکاری ورزشی به امضاء برسانند.

ماده ۲

طرفین مایل به تبادل هیئت های ورزشی، مسئولین، کارشناسان و متخصصین رشته تربیت بدنی و ورزش می باشند. در خصوص جزئیات و شرایط مالی برای چنین تبادلاتی با توجه به هر مورد بطور جداگانه مذاکره و توافق خواهد شد.

ماده ۳

طرفین با تبادل مربی در رشته های ورزشی مختلف، به رشد ورزش قهرمانی در کشورهای یکدیگر مساعدت می نمایند. در خصوص جزئیات و شرایط مالی چنین برنامه هایی با توجه به هر مورد، مذاکره و توافق خواهد شد.

ماده ۴

طرفین از تیم های ورزشی یکدیگر برای شرکت در رقابتهای ورزشی کشورشان دعوت بعمل می آورند. شرایط مالی و چگونگی شرکت در مسابقات بصورت موردی و با هماهنگی فدراسیون ملی ورزشی ذیربط در ایران و ارمنستان مذاکره و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۵

طرفین از طریق تبادل اطلاعات در خصوص مدیریت و علوم ورزشی شامل پزشکی ورزشی، فعالیتهای مبارزه با دوپینگ و کمک به ترویج فعالیتهای کمیسیون پزشکی ورزشی به یکدیگر مساعدت می کنند. جزئیات مورد اخیر الذکر بصورت جداگانه نهایی خواهد شد.

ماده ۶

طرفین تقویم سالانه رویدادهای ورزشی خود را برای شرکت تیمهای ورزشی دو کشور در این رقابتها در اختیار یکدیگر می گذارند. شرایط مالی و نحوه شرکت در این رویدادها، با توجه به هر مورد با هماهنگی فدراسیون های ملی مربوطه مذاکره و توافق خواهد شد.

ماده۷

اقدامات لازم برای برپائی اردوهای تمرینی در رشته های مختلف ورزشی به درخواست هر یک از طرفین انجام خواهد شد. در خصوص شرایط مالی چنین برنامه هایی مذاکره و توافق خواهد شد.

ماده ۸

توافقنامه حاضر جایگزین هر یک از توافقنامه های قبلی امضاء شده توسط طرفین میگردد.

ماده ۹

این توافقنامه شامل ۹ ماده می باشد که از تاریخ امضا، قابلیت اجرایی دارد و بمدت ۲ سال اعتبار خواهد داشت و در صورت توافق طرفین زمان آن قابل تمدید می باشد.