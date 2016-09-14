رایزنی معاون وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «آنتونی بلینکن» معاون «جان کری» وزیر خارجه آمریکا وارد «بغداد» پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، «برت ماکورج» نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش، بلینکن را در این سفر همراهی می کند.

در همین ارتباط، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که بلینکن در جریان سفر به عراق با «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو می کند.

طبق اعلام این وزارتخانه، معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است در خصوص آخرین تحولات امنیتی عراق و همچنین عملیات آزادسازی موصل، با مقامات عراقی بحث و تبادل نظر کند.