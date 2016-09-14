تاسیس سومین شعبه خانه پرستار/ روشنگری جامعه پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اولین شعبه خانه پرستار، تیر ماه امسال در استان خوزستان مجوز فعالیت گرفت.

وی با اعلام اینکه مجوز فعالیت خانه پرستار توسط وزارت کشور صادر می شود، گفت: دومین شعبه خانه پرستار، مرداد ماه امسال در استان فارس و سومین شعبه هم در هفته جاری در استان قزوین فعالیت خودش را آغاز کرد.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه روسای خانه پرستار در استان ها از طریق دبیرکل خانه پرستار منصوب می شوند، افزود: شعب خانه پرستار در استان ها همگام با سیاست های خانه پرستار در تهران گام بر می دارند.

وی از خانه پرستار به عنوان تنها تشکل سیاسی صنفی در حوزه پرستاری کشور نام برد و گفت: البته می توان مدعی شد که در حوزه سلامت نیز چنین تشکلی فعالیت داشته باشد.

دبیرکل خانه پرستار با بیان این مطلب که به دنبال ارتقای آگاهی های سیاسی و صنفی جامعه پرستاری کشور هستیم، افزود: خانه پرستار همواره مدافع جامعه پرستاری بوده و تلاش کرده با روشنگری از طریق اطلاع رسانی، به شفافیت امور کمک کند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه خانه پرستار در مسیر روشنگری جامعه پرستاری هزینه های سنگینی پرداخت کرده است، گفت: خانه پرستار جایگاه مناسبی در بین پرستاران دارد و مواضع ما همواره مورد تایید پرستاران قرار می گیرد.

وی همچنین بر حمایت خانه پرستار از موضع سازمان نظام پرستاری کشور تاکید کرد و افزود: در مواردی که سازمان نظام پرستاری محدودیت ورود به برخی مسائل و موضوعات همچون انتخابات را دارد، خانه پرستار ورود می کند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در سال آینده، گفت: تلاش می کنیم نقش و جایگاه پرستاران در پوسته های جامعه به شکلی دیده شود.