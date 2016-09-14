انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته کالبدگشایی پرندگان در موسسه رازی

دکتر حسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر توان آزمایشگاهی بالا و انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته را امتیاز مرکز پرندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه کالبدگشایی این موسسه دانست و با اشاره به فعالیت مرکز پرندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه کالبدگشایی موسسه رازی، گفت: این مرکز با هدف نگهداری پرندگان تحت آزمایش برای تولید محصولات، انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته و رصد واکسن های طیور موسسه رازی راه اندازی شده است.

وی افزود: پرورش دهندگان بزرگ طیور سطح کشور که از واکسن های موسسه رازی استفاده می کنند، می توانند با ارسال نمونه های کلینیکی خود، علاوه بر تشخیص بیماری ها از مشاوره های این مرکز نیز استفاده کنند.

گودرزی با اشاره به حساسیت موسسه رازی نسبت به کیفیت تولیداتش برای تامین سلامت مردم تاکید کرد: در این کلینیک پیشرفته تحقیقاتی، مواردی که با بررسی های معمول یا مراجعه به دامپزشکی ها شناسایی نشده و نیاز به آزمایش های تخصصی دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور موسسه رازی یادآور شد: این مرکز تنها مجاز به آزمایش و ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت های بزرگ پرورش دهنده طیور در کشور است و سایر پرورش دهندگان طیور باید به مراکز و کلینیک های زیر نظر سازمان دامپزشکی مراجعه کنند.

گودرزی همچنین گفت: با توجه به عملکرد و نوع فعالیت این کلینیک، تمهیداتی برای حفظ امنیت زیستی نمونه های تحت آزمایش پیش بینی شده و این مجموعه در فضایی به دور از فضای تولید واکسن مستقر است.

به گفته وی، نمونه های ارسالی به این آزمایشگاه برای دوری از آلودگی محیطی، با بسته بندی های خاص به محل کلینیک حمل و ارسال می شوند.

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور موسسه رازی با اشاره به وجود متخصصان مجرب در این موسسه گفت: این مرکز می تواند برای کنترل بیماری های طیور تاثیرگذار باشد.

گفتنی است؛ هم اکنون بیش از ۴۰ درصد واکسن های طیور مورد نیاز کشور در موسسه رازی تولید می شود که با توجه به زیرساخت های مناسب، این موسسه قادر به تولید بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.