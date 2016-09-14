۲۵ درصد کلاس های درس عشایری خراسان جنوبی هوشمند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر بیجاری پیش از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اظهار کرد: امید است در سال تحصیلی جاری ۱۰ درصد دیگر از کلاسهای درس عشایری استان هوشمند سازی شود.
وی همچنین خواستار تجهیز سیستم گرمایشی در ۸۰ کلاس درس عشایر خراسان جنوبی شد و افزود: تهیه بسته بهداشتی برای ۵۰۰ دانشآموز عشایر از دیگر نیازهای این قشر است.
بیجاری با اشاره به اقدامات انجامشده در سال تحصیلی ۹۵-۹۴، اظهار کرد: توسعه فرهنگ کتابخوانی در ۳۵ درصد از مدارس عشایری استان از جمله اقدامات انجام شده است.
وی توزیع البسه در سه مرحله بین دانشآموزان عشایری را از دیگر اقدامات انجامشده دانست و گفت: همچنین ۳۳۶ دانشآموز بازمانده از تحصیل شناساییشده و به چرخه تحصیل بازگشتند.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۸۹۴ نو آموز برای ورود به پایه اول ابتدایی سنجش شدند.
وی با بیان اینکه دانشآموزان عشایری در سال گذشته موفقیتهای زیادی را کسب کردند، گفت: کسب ۱۲ رتبه برتر کشوری در انشانویسی از جمله این موفقیتها است.
بیجاری با بیان اینکه باید توجه ویژهای به بخش عشایر خراسان جنوبی شود، افزود: این جامعه با کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی مواجه است.
وی ادامه داد: مردم عشایر خراسان جنوبی سربازانی واقعی و دلسوز برای حفظ امنیت ملی، مبارزه با مواد مخدر و حافظان محیطزیست استان هستند.
بیجاری با تاکید بر اینکه باید دانشآموزان عشایر موردتوجه ویژهای قرار گیرند، افزود: پراکندگی مناطق عشایری و مهاجرتهای متنوع از دیگر مشکلات موجود در این جامعه است.
