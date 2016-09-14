به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین و مدیران حوزه بهداشت و درمان نیروهای مسلح در سالن همایشهای صدرا برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و تبریک اعیاد قربان و غدیر ایجاد یک دانشگاه الگو و در تراز انقلاب را رسالت مهم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) توصیف و تصریح کرد: هرچند دانشگاه باید در مدارج علمی و پژوهشی حائز عناوین برتر باشد، اما اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تربیت "پزشک پاسدار انقلاب" است.

وی در ادامه با برشماری وجوه تمایز مأموریتهای سپاه با سایر نیروهای مسلح دنیا اظهار داشت: بنابه فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن رسالت اصلی سپاه است که تنها یک بعد آن عمل نظامی می‌باشد و سپاه با رصد دقیق و به روز تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی خود را برای مقابله با آن آماده می‌کند.

سرلشکر جعفری با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به شدت نیاز به الگوسازی در تمامی ابعاد دارد گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمادگی همه جانبه در دفاع از انقلاب در تمامی عرصه‌ها را در خود ایجاد می‌کند همچنین پایه گذاری یک الگوی اسلامی انقلابی برگرفته از مبانی و ارزشهای دینی از رسالتهای مهم این نهاد مکتبی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فرمایش فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه ارزشها باید در سپاه سکه رایج باشد، اظهار کرد: در دانشگاههای سپاه بعنوان مراکز کادرسازی این نهاد انقلابی و مردمی می بایست ارزشهای دینی و اسلامی موج بزند.

فرمانده کل سپاه در ادامه با تأکید براینکه دانشگاههای سپاه باید در همه ابعاد الگو باشند، هدف سپاه از تأسیس دانشگاه را الگوسازی برای سایر دانشگاهها در مباحث علمی و ارزشی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تاکنون اقدامات مؤثری صورت گرفته اما نباید به این میزان اکتفا کرده و برای رسیدن به نقطه مطلوب تلاش کنیم.

وی اساسی‌ترین شعار انقلاب اسلامی را "عدالت" عنوان و تصریح کرد: با گذشت بیش از 37 سال از انقلاب اسلامی ما باید همچنان درصدد بسط و توسعه ارزشهای اسلامی در جامعه که مهم ترین آن عدالت است باشیم.

سرلشکر جعفری در پایان با تقدیر از تلاشهای سردار اصلانی در مدت تصدی فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اظهار کرد: سردار اصلانی در دوران مسئولیت خود اقدامات ارزشمند و تأثیرگذاری را شکل داد که امیدواریم این روندتوسط دکتر جلالی همچنان ادامه داشته و با سرعت بیشتری به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی حرکت کند.

پیش از سخنان فرمانده کل سپاه، سردار جعفر اصلانی به ارائه گزارشی از اهم اقدامات، فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در مدت 13 سال تصدی مسئولیت فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) پردا خت.



در پایان این مراسم با حکم فرمانده کل سپاه، علیرضا جلالی به سمت فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) منصوب شد.