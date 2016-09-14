مهدی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بحث تولید گندم یک رکورد تاریخی در لرستان طی امسال زده شد اظهار داشت: در مجموع تا کنون بیش از ۵۰۳ هزار تن از کشاورزان لرستانی گندم خریداری شده است.

وی با بیان اینکه این میزان گندم در سیلوهای استان ذخیره سازی شده است عنوان کرد: میزان مطالبات گندم کاران در کشور حدود شش هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سه هزار میلیارد تومان تامین شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه تا کنون ۳۵ درصد مطالبات گندم کاران استان و در مجموع ۱۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده که طی روزهای آینده ۵۰ درصد آن پرداخت می شود.

ملکی یادآور شد: ما بقی مطالبات تا ۱۵ مهر ماه پرداخت می شود.