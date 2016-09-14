محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان طولانی بازگشت ارزش افزوده ۹ درصدی از کالاهای صادراتی به صادرکنندگان، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف شده است که ارزش افزوده ۹ درصدی که بابت کالاهای صادراتی دریافت می‌شود را به صادرکنندگان بازگرداند.

وی با بیان اینکه علیرغم این مصوبه ،اما آیین‌نامه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای این امر اجرا می‌کند بسیار پیچیده است، افزود: با این آیین‌نامه، امکان بازگشت مبلغ در یک‌ماه مقدور نیست و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، به همین دلیل مطالبات بخش‌خصوصی را در شورای عالی صادرات مطرح کردیم.

مودودی با بیان اینکه در قانون، مدت زمان یکماه برای بازگشت این پول تعیین شده بود، گفت: انتظار این بود که رعایت محدوده زمانی را سازمان امورمالیاتی انجام دهد و جلسه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور هم بر این امر تاکید کرد که مدت زمان بازگشت این ۹ درصد کوتاه شود.

مودودی با اشاره به اینکه جلساتی با حضور وزیر صنعت و سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، افزود: ما دوباره درخواست کردیم که این بازگشت ۹ درصدی مالیات تسریع شود و بابت آن تعهداتی از صادرکنندگان بگیرند تا اینکار سرعت بیشتری پیدا کند.

معاون توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هنوز جمع بندی دقیقی از این موضوع انجام نشده است، اظهار داشت: فرآیندی که در حال حاضر اجرا می‌شود، زمان‌بر است؛ در حالیکه ما پیشنهاد دادیم برگه سند صادرکننده و فاکتور دریافت کننده می‌تواند کافی باشد.

وی با اشاره به اینکه از سازمان امورمالیاتی درخواست کردیم که این دو مدرک را کافی بداند، گفت: بنابراین پس از بازگشت این ۹ درصد به صادرکننده، سازمان امورمالیاتی می‌تواند مدارک دیگر از آنها دریافت کند؛ اما اینکه کل این مدارک ابتدا بررسی شود و سپس پول را بپردازند، زمان را طولانی می‌کند.

مودودی با بیان اینکه در برخی مواقع تا بیش از یکسال هم بازگشت این مبلغ به صادرکننده به طول انجامیده است، اظهار داشت: متقاضیان متفاوتی به ما مراجعه کرده‌اند؛ اما در برخی کالاهای صادراتی بازگشت این پول‌ها به بیش از دو سال هم کشیده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در برخی مواقع این مبلغ به چند میلیارد تومان هم رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات برای حل این موضوع در حال برگزاری است؛ اما هنوز به یک جمع‌بندی مشخص نرسیدیم اما امیدواریم به زودی حل شود.