تجهیزات پزشکی مراکز درمانی همدان بازرسی و نظارت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادحاصل پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک اداره تجهیزات پزشکی و امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان که با هدف تقویت تعاملات و افزایش کیفیت امور مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی برگزار شد، گفت: بازدیدهای نظارتی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز درمانی استان همدان از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است.

وی گفت: افزایش تعاملات به منظور استفاده از تجربه‌های موفق و پیشنهادهای دیگر بخش‌ها و پاسخگویی به ابهام‌های امور کارشناسی همواره باعث بهبود فرآیندها و افزایش چشمگیر کیفیت ارائه خدمات می‌شود.

بهروز مرادحاصل افزود: برگزاری جلسه هم‌اندیشی با حوزه‌های مختلف دانشگاه که با تجهیزات و ملزومات پزشکی ارتباط مستقیم و گسترده دارند به طور مستمر در دستور کار اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه است و تأثیر آن در پیاده‌سازی فرآیندهای حوزه تجهیزات مراکز درمانی مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: دومین نشست مشترک اداره تجهیزات پزشکی و اداره امور آزمایشگاه‌ها نیز با حضور روسا و کارشناسان هر دو اداره و همه کارشناسان و مسئولان فنی آزمایشگاه‌ها و کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه برگزار شد.

مسئول مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص ضوابط و دستورالعمل‌های خرید و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی به سئوال های حاضران پاسخ و پیشنهادهای ارائه شده بررسی شد.

مرادحاصل عنوان کرد: دوره بازآموزی تکمیلی در خصوص مدیریت نگهداشت و ضوابط خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی در قالب دوره آموزشی مهرماه امسال توسط اداره تجهیزات پزشکی برگزار می شود.