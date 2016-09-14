۳۵ میلیارد دلار پروژه آماده سرمایه گذاری در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با سفیر ایتالیا با اشاره به ظرفیت های استان کرمان در حوزه های مختلف اظهار کرد: کرمان دیاری تاریخی و دارای تمدن اصیل است و در گذشته مهد تجارت کالاهای مختلف به سراسر دنیا بوده است.

رزم حسینی ثبت پنج اثر تاریخی و طبیعی کرمان در یونسکو مورد اشاره قرار داد و افزود: همچنین ۲۵ درصد باغ های کشور در استان کرمان قرار دارد.

وی از صادرات سالانه ۱.۵ میلیارد دلار پسته، خرما و خشکبار از استان کرمان خبر داد و گفت: از کرمان به عنوان بهشت معادن نام برده می شود و این استان دارای معادن آهن، کرومیت، مس و تیتانیوم است.

رزم حسینی همچنین به تقسیم به هشت منطقه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: الگوی مناطق هشت گانه که باعث تسهیل سرمایه گذاری می شود الگویی مناسب برای اجرا در سراسر کشور است.

وی از وجود ۳۵ میلیارد دلار پروژه آماده سرمایه گذاری در استان کرمان خبر داد و افزود: فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در استان کرمان وجود دارد که سرمایه گذار می تواند بدون قوانین مزاحم و دست و پاگیر اداری و در مسیری کوتاه فعالیت اقتصادی انجام دهد.

استاندار کرمان اقدامات صورت گرفته در قلعه گنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت های توانمند عهده دار هر یک از مناطق هشت گانه اقتصادی می شوند و کار در این خصوص در حال انجام است.

وی تصریح کرد: دولت در این زمینه نقش نظارت، کنترل و پشتیبانی را بر عهده داشته و در سرمایه گذاری و شیوه کار دخالتی ندارد.

رزم حسینی هدف از این اقدام را توانمند ساختن مردم عنوان و تصریح کرد: شرکت های توانمند با استفاده از ظرفیت و سرمایه مردم در راستای توسعه مناطق اقدام می کنند.

استاندار کرمان ۱.۲ میلیارد دلار از پنج میلیارد دلار تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا در سفر رئیس جمهور به ایتالیا را مربوط به شرکت کرمانی و شرکت دانیلی ایتالیا در خصوص سنگ آهن دانست و افزود: این امر زمینه را برای حضور شرکت های ایتالیایی در ایران بیش از پیش فراهم کرد.