امنیت مرزهای کشور با تلاش تمام نیروی های مسلح حاصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اثنی عشریه، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، گفت: دفاع مقدس یک فرهنگ است و ارزش‌های دفاع مقدس ارزش‌های مردمی و ملی است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس مرور بر تاریخ افتخار ملت ماست و این هشت سال به نتیجه نمی‌رسید مگر در سایه حضور مردم، رهبری حکیمانه امام راحل و رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری.

اثنی عشریه گفت: در جنگ و هشت سال دفاع مقدس هدفمان دفاع از کیان اسلام بود که به آرمان‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد.

فرمانده تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گفت: در دفاع مقدس فرهنگ ایثار و شهادت و گذشت و مردانگی را به وضوح می‌بینیم و وقتی تصاویر شهدا و هفته دفاع مقدس را به نظاره می‌نشینیم از نوجوان ۱۳ساله تا افراد مسن در این تصاویر دیده می‌شوند.

اثنی عشریه با بیان اینکه امنیت در هیچ کشوری به راحتی به دست نمی‌آید، اظهار کرد: هشت هزار کیلومتر وسعت مرزهای کشور است و اگر مردم ما امروز احساس امنیت می‌کنند در سایه زحمات تمامی نیروهای مسلح است.

فرمانده تیپ۲۳۰ شهیدمتاجی گفت: کشور ما هیچ‌گاه شروع‌کننده جنگ نبود و هیچ‌گاه نخواهد بود اما ما ملت بیداری هستیم و نیروهای مسلح ما همیشه پا در رکاب آماده گوش به فرمان رهبری هستند.

اثنی عشریه در رابطه با برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: رژه روز ۳۱ شهریور در شهرهای گنبد، گرگان و آزادشهر برگزار می‌شود و مراسم غبارروبی از مزار شهدا، تجلیل از خانواده شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است.