به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حیدری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مناسب سازی استان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی معلولان، کودکان، سالمندان و جانبازان توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و اظهار داشت: طی چند سال اخیر در امر مناسب سازی معابر شهرهای استان اقدامات زیادی صورت گرفته ولی به دلیل اینکه در گذشته هیچ اقدامی در راستای مناسب سازی در سطح استان صورت نگرفته بود هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد.

وی بیان داشت: در دو شهرستان خرم آباد و بروجرد اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی انجام شده است.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه ۱۲ درصد جمعیت شهرستان بروجرد را سالمندان تشکیل می دهند، افزود: با توجه به اینکه بیشترین تعداد سالمند در شهرستان بروجرد وجود داشته لذا حقوق شهروندی این ۱۲ درصد ایجاب می کند که اقدامات لازم برای تردد آن ها و استفاده از فضاهای شهری توسط آن ها انجام شود.

حیدری به وجود ۱۰ هزار معلول در شهرستان بروجرد اشاره کرد و یادآور شد: در این شهرستان اقدامات خوبی در راستای مناسب سازی معابر و پیاده روها برای تردد معلولان، سالمندان و جانبازان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان ازنا هیچ اقدامی در راستای تردد آسان و دسترسی به امکانات برای جانبازان و معلولان صورت نگرفته است، اضافه کرد: در این زمینه در شهرستان دورود نیز کم کاری شده است.

وی بر لزوم اجرایی شدن مصوبات ستاد مناسب سازی استان توسط شهرستان های مختلف تاکید کرد و گفت: امیدواریم سایر شهرستان های استان برای احقاق حقوق معلولین و جانبازان پای کار بیایند.

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: استان لرستان به لحاظ پیگیری دبیرخانه ستاد مناسب سازی جزو پنج استان برتر کشور شناخته شده است.