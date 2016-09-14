به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در خراسان جنوبی، گفت: شهرکهای اقماری استان در تأمین فضای آموزشی موردتوجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه همچنین باید به روستاهای خراسان جنوبی توجه ویژهای شود، افزود: باید از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها جلوگیری کنیم.
حسینی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر ایده بسیار خوبی بود، اظهار کرد: اما در جا نمایی و تامین زیرساختهای لازم کارشناسی دقیقی نشده است.
وی با اشاره به پروژه مهر و بازگشایی مدارس، اظهار کرد: این پروژه آغازی برای توسعه و رشد جامعه بوده و باید موردتوجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی خواستار توجه همه مسئولان و دستگاههای اجرایی به آموزش و پرورش شد و افزود: باید این امر در جامعه و مدیران فرهنگسازی شود.
حسینی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای استان، اظهار کرد: باید در راستای حل مشکلات آموزشی و دیگر مشکلات موجود در استان، از این ظرفیتها استفاده شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به تجمیع مدارس استان، گفت: همه دستگاهها باید نسبت به این مهم احساس وظیفه کنند.
وی با بیان اینکه جابجایی تجهیزات از یک نقطه به نقطه دیگر کاری دشوار است، گفت: باید فرمانداریها و دیگر دستگاههای مسئول در این امر همکاری کنند.
