همکاری ها بین کرمان و شرکت های ایتالیایی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مائرو کانچتوری صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان گفت: طی یک سال گذشته شاهد حضور شرکت های تجاری در قالب هیئت های تجاری ایتالیایی به ایران بودیم.

کانچتوری با اشاره به اینکه به دنبال شناسایی نقاط مختلف ایران هستیم، اظهار کرد: فرصت های سرمایه گذاری موجود در مناطق مختلف را به اطلاع شرکت های ایتالیایی خواهیم رساند.

وی به سخنان استاندار کرمان در خصوص ظرفیت های استان کرمان اشاره کرد و افزود: کرمان از همه لحاظ استانی غنی است.

کانچتوری ادامه داد: تمامی ظرفیت های بیان شده را به شرکت های ایتالیایی انتقال خواهیم داد و تلاش می کنیم همکاری های بین کرمان و ایتالیا افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اطمینان دارم که می توانیم همکاری بین کرمان و شرکت های ایتالیایی را افزایش دهیم.

سفیر ایتالیا در ایران وجود انرژهای پاک در کرمان را مزیت بی نظیری برای استان کرمان دانست و افزود: الگوی مناطق هشت گانه مدل دانایی و منطقی است.

وی با اشاره به این مطلب که سرماهی گذار ترجیح می دهد با فردی مانند خودش همکاری کند، گفت: در واقع واگذاری مناطق به شرکت های غیردولتی این اماکن را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

سفیر ایتالیا در ایران در پایان از استاندار کرمان برای سفر به ایتالیا در روز ملی ایتالیا دعوت کرد.