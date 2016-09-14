۶۲۷ کلاس اولی سال تحصیلی را در مدارس دهلران آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا موسوی ظهر امروز در جلسه با نمایندگان رسانه های گروهی این شهرستان اظهار داشت: پنج هزار و ۸۶۱ دانش آموز در سال تحصیلی جدید آماده ورود به مدارس این شهرستان هستند و ۵۴ فضای آموزشی برای پذیرایی از دانش آموزان مهیا شده است.

وی افزود: ۸۲۸ معلم ، مربی و کادر آموزشی برای ارائه آموزش به دانش آموزان ساماندهی شده اند.

مدیر آموزش و پرورش دهلران یادآور شد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دو فضای اموزشی جدید شامل یک مدرسه در مقطع متوسطه اول و یک دبستان عشایری در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

موسوی ادامه داد: یکی از مواردی که در سال های اخیر به دغدغه دانش آموزان و خانواده های آنها تبدیل شده موضوع هدایت تحصیلی است و در همین راستا تلاش شده با استفاده از تجارب کارشناسان نسبت به هدایت آنان به رشته هایی که بتواند با توجه به نیاز بازار و علایق دانش آموزان کارایی بیشتر داشته باشد ، اقدام شود.

وی گفت: راه اندازی مرکز مشاوره خانواده و دو مرکز روانشناختی در شهرستان نیز در این راستا صورت گرفته است که همزمان با سال تحصیلی جدید آغاز بکار خواهند کرد.