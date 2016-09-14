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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیر آموزش و پرورش دهلران:

۶۲۷ کلاس اولی سال تحصیلی را در مدارس دهلران آغاز می کنند

۶۲۷ کلاس اولی سال تحصیلی را در مدارس دهلران آغاز می کنند

ایلام -مدیر آموزش و پرورش دهلران گفت: ۶۲۷ کلاس اولی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تعلیم و تربیت را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا موسوی ظهر امروز در جلسه با نمایندگان رسانه های گروهی این شهرستان اظهار داشت: پنج هزار و ۸۶۱ دانش آموز در سال تحصیلی جدید آماده ورود به مدارس این شهرستان هستند و ۵۴ فضای آموزشی برای پذیرایی از دانش آموزان مهیا شده است.

وی افزود: ۸۲۸ معلم ، مربی و کادر آموزشی برای ارائه آموزش به دانش آموزان ساماندهی شده اند.

مدیر آموزش و پرورش دهلران یادآور شد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دو فضای اموزشی جدید شامل یک مدرسه در مقطع متوسطه اول و یک دبستان عشایری در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

موسوی ادامه داد: یکی از مواردی که در سال های اخیر به دغدغه دانش آموزان و خانواده های آنها تبدیل شده موضوع هدایت تحصیلی است و در همین راستا تلاش شده با استفاده از تجارب کارشناسان نسبت به هدایت آنان به رشته هایی که بتواند با توجه به نیاز بازار و علایق دانش آموزان کارایی بیشتر داشته باشد ، اقدام شود.

وی گفت: راه اندازی مرکز مشاوره خانواده و دو مرکز روانشناختی در شهرستان نیز در این راستا صورت گرفته است که همزمان با سال تحصیلی جدید آغاز بکار خواهند کرد.

کد مطلب 3769211

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