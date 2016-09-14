اعتماد مردم بالاترین سرمایه است/ امنیت و سلامت دو نعمت ناشناخته

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود به میزبانی سالن همایش های هلال احمر این شهر با تاکید بر اینکه امنیت یک نعمت ناشناخته است، افزود: هر انسانی از بدو تولد تا زمان حیات به وجود نیروی انتظامی وابسته است چراکه امنیت و سلامت جامعه در زیر لوای این نیروی انتظامی گره خورده است.

وی همچنین با بیان اینکه همان گونه که به هوای پاک و آسمان آبی برای زندگی نیازمندیم به همان اندازه وجود نیروی انتظامی به لحاظ برقراری امنیت در جامعه نیاز است، اظهار داشت: ایران با وجود جنگ های اخیر در کشورهای همسایه در جزیره امنی واقع شده که نشان از معنویت حاکم در فضای کشور دارد.

اقتدار توام با امنیت مسبب آرامش امروز

فرماندار شاهرود با بیان اینکه بالاترین افتخار آن است که فرمانده نیروهای مسلح کشور ولی امر مسلمانان جهان به شمار می رود، تصریح کرد: با توجه به شعار سال تمام امور در حوزه سرمایه گذاری، مسائل اقتصادی، پروژه های عمرانی و مسائل اجتماعی در سایه تحقق امنیت قابل اجرا خواهد بود چرا که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز امنیت توام با اقتدار باعث به ثمر رسیدن آرامش امروز ما شد.

هاشمی افزود: امروزه رمز موفقیت نیروی انتظامی در کنار توانایی های جسمی و دستاوردهای نظامی رشد و ارتقا در مسائل فرهنگی و دینی حاکم در این نهاد است چرا که امنیت جامعه اسلامی با تکیه بر تلاش های این نهاد همواره جز افتخارات نظام محسوب می شود.

وی از دیگر دستاوردهای نیروی انتظامی به برگزاری انتخابات با امنیت کامل اشاره کرد و گفت: اگر امروز در شهری زندگی می کنیم که در بستری از آرامش قرار دارد مرهون تلاش نیروهای انتظامی است که بعد از انتخابات با برقراری نظم به ایجاد امنیت کمک شایانی کرد.

همه نهادهای مسئول موظف به ایجاد تعامل با نیروهای انتظامی

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود همچنین تصریح کرد: نیروی انتظامی در کشف محموله های مواد مخدر بسیار عملکردی مقتدرانه داشت چرا که این نهاد چندی پیش از کشف ۶۶۱ کیلوگرم مواد مخدر در ماه گذشته خبر دارد و این نشان از درایت و مدیریت این نهاد در سلامت و کاهش آسیب های اجنماعی دارد.

هاشمی افزود: امروز نیروی انتظامی از اسبکشان دورترین نقطه مرزی شهرستان شاهرود با ۳۶۰ کیلومتر فاصله در پاسگاه گرماب با کمترین امکانات نیز مشغول پاسداشت از این منطقه هستند تا شهرستان در امنیت نقش موثر را ایفا می کند.

وی همچنین گفت: همه نهادهای مسئول موظف به ایجاد تعامل با نیروهای انتظامی هستند تا با کاهش آسیب های اجتماعی سیر صعودی آمار طلاق را به حداقل رساند و بتوان در ایجاد اشتغال و برقراری ثبات امنیت بیش از پیش ساعی بود.