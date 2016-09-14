بازسازی آثار تخریبی سیل سال گذشته در شهرستان ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری ملکشاهی، حسینعلی موسوی روند بازسازی نقاط آسیب دیده از سیل سال گذشته شهر ارکواز را مناسب عنوان کرد و گفت: بازسازی فضاها و ابنیه تخریب شده در سیل ابان ماه سال گذشته این شهرستان با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است.

وی گفت: یکی از مهمترین این پروژه ها بازسازی پل محله ورکبود با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی یافته است.

وی افزود: همچنین به منظور پیشگیری از بروز آسیب در مواقع سیل در نقاط بحرانی شهری اقدام های موثری از جمله شناسایی نقاط اسیب پذیر و احداث سیلبند در دست اقدام قرار گرفته است.

موسوی با تأکید بر اتمام سریع این پروژه ها تاکید کرد: با رایزینی های لازم با مدیریت بحران استانداری هشت میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بحران جهت تکمیل این پروژه ها اختصاص خواهد یافت.