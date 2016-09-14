باند ۷ نفره سارقان مسلح مامور نما در جیرفت منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ماشاالله ملائی گفت: هفته گذشته ماموران از وقوع سرقت یک دستگاه خودرو مطلع و برای بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات در محل مشخص شد که یکی از شهروندان حوالی ساعت ۲۳ با خودرو شخصی در یکی از نقاط کور و فاقد روشنایی اطراف شهرستان جیرت درحال تردد بوده که در بین راه سه نفر با لباس شبه نظامی و علائم هشدار دهنده خودرو وی را متوقف و با تهدید به وسیله چاقو و اسلحه او را پیاده و خودرو اش را سرقت کرده اند.

وی افزود: به علت حساسیت موضوع در همان ساعات اولیه اتاق فکری با حضور کلیه پلیس های تخصصی شهرستان جیرفت تشکیل و اکیپی متشکل از زبده ترین کارآگاهان رسیدگی به پرونده را به صورت شبانه روزی در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ ملائی تصریح کرد: ماموران در جریان رسیدگی به این پرونده با توجه به شواهد و قرائن و سرقت های مشابه در شهرستان های همجوار متوجه شدند با باندی حرفه ای مواجه هستند که در پوشش لباس شبه نظامی دست به سرقت و اخاذی از شهروندان می زنند.

وی افزود: سرانجام پس از ۷۲ ساعت تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی سرنخ هایی از افراد این باند در یکی از روستاهای اطراف جیرفت به دست آوردند و پس از تکمیل اطلاعات با هماهنگی مقامات قضایی در اولین عملیات خود مخفیگاه سارقان را محاصره کردند و موفق به دستگیری پنج نفر از اعضا این باند از جمله سردسته آن شدند.

ملائی تصریح کرد: افراد دستگیر شده ابتدا منکر هر گونه جرم شدند اما با توجه به شواهد، قرائن و دلایل مستند لب به اعتراف گشودند و ماموران دریافتند اعضا این باند در شهرستان های همجوار نیز اقدام به سرقت محموله های خرما کرده اند.

فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: ماموران دریافتند دیگر اعضای این باند در روزهای آتی هم قصد دارند با ایجاد ایست بازرسی در پوشش ماموران اقدام به اخاذی از کامیون های عبوری حامل خرما در محور بم-کرمان کنند.

وی گفت: ماموران در عملیات دوم نیز پس از اخذ نیابت قضایی برای دستگیری دیگر سارقان به سرعت به شهرستان بم اعزام شدند و دو نفر دیگر از اعضا این باند را دستگیر کردند و از مخفیگاه آنان اموال مسروقه قابل توجهی کشف شد.

سرهنگ ملائی تصریح کرد: کارآگان پلیس با گسترش چتر اطلاعاتی خود در استان های همجوار متوجه شدند اعضا این باند یکی از خودروهای مسروقه را پس از جدا کردن پلاک ها برای استفاده در حمل مواد مخدر به مرزهای شرقی کشور منتقل کرده اند.

وی تصریح کرد: در سومین عملیات هم ماموران پس اخذ نیابت قضایی موفق به توقیف خودرو در یکی از شهرهای مرزی و انتقال آن به جیرفت شدند.

ملایی با اشاره به دستگیری شش نفر مرد، یک نفر زن و توقیف سه دستگاه خودرو گفت: در بازرسی از مخفیگاه این باند تعدادی البسه نظامی و پوتین، یک قبضه اسلحه شکاری دست ساز، دو دستگاه تلفن شبیه بیسیم نظامی، ۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۸ دستگاه پخش خودرو، دو دستگاه تلویزیون رنگ LED ، شش حلقه لاستیک خودرو، مقادیری حشیش، لوازم یدکی خودرو و تعدادی اسناد از قبیل گواهینامه و کارت سوخت متعلق به مالباختگان کشف شده، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت اضافه کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد اعضاء این باند دارای سوابق متعددی از جمله چندین فقره سرقت، حمل و نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز، ایراد ضرب و جرح عمدی شهروندان و اخلال در نظم عمومی در کارنامه سیاه خود هستند.

وی در پایان با تقدیر از همکاری مردم و عملکرد ماموران دخیل در رسیدگی سریع به این پرونده و ابراز رضایت و خوشحالی شهروندان از این اقدام قاطع، تاکید کرد: پلیس در برخورد با افرادی که باعث بروز نا امنی و ایجاد بی نظمی در جامعه می شوند از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد و به مخلان نظم و امنیت اجازه جولان نخواهد داد.