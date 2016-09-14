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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

شهردار نورآباد:

دو پارک برای توسعه فضای سبز در شهر نورآباد احداث می‌شود

دو پارک برای توسعه فضای سبز در شهر نورآباد احداث می‌شود

خرم آباد- شهردار نور آباد از احداث دو پارک برای توسعه فضای سبز در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ستاری ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه کارگروه امور عمرانی ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: احداث دو پروژه پارک «صخره ای» و پارک «علی آباد» در این شهر در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این دو پروژه از اعتبارات داخلی احداث می شوند، گفت: این دو پارک از پیشرفت فیزیکی خوبی در حال حاضر برخوردار هستند.

شهردار نور آباد به پیشرفت  فیزیکی ۴۰ درصدی پارک «باباطاهر» این شهر اشاره کرد و گفت: در این پروژه نرده گذاری و محوطه سازی اطراف دریاچه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

ستاری با اشاره به اینکه آسفالت پارک باباطاهر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون تومان صورت گرفته است، افزود: آب رسانی پارک باباطاهر با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیون تومان و رنگ آمیزی مبلمان کنار دریاچه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیون انجام شده است.

کد مطلب 3769228

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