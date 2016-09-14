حجت الاسلام هادی نبئی در گفتگو با مهر اظهارکرد: همایش تجلیل از سادات استان همزمان با روز جمعه ۲۶ شهریور ماه با حضور بیش از هزار نفر از سادات در بیرجند برگزار می شود.

وی به برگزاری همایش بزرگ فرزندان امام علی (ع) در استان اشاره کرد و افزود: این همایش با هدف آشنایی نونهالان و نوجوانان با فرهنگ غدیر یکشنبه ۲۸ شهریور ماه در مسجد باقرالعلوم بیرجند برگزار می‌شود.

وی از توزیع ۵۰ هزار پوستر غدیر در سطح استان خبر داد و افزود: برپایی جشن های مردمی در سطح حسینه ها و بوستان‌ها از دیگر برنامه های این دهه است.

وی عنوان کرد: برپایی ایستگاه های صلواتی، خطبه خوانی غدیر در سطح حسینه ها و هیئت های مذهبی و دیدار با خانواده شهدای سادات از دیگر برنامه های محوری است.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر خراسان جنوبی با بیان اینکه اطعام دادن در روز عید غدیر از برترین اعمال محسوب می شود، ، افزود: به فرموده امام رضا (ع) «اگر کسی در روز غدیر یک نفر را اطعام دهد برابر با اطعام پیامبران است».

نبئی ادامه داد: در این راستا تعداد زیادی از هیئت های مذهبی استان اعلام آمادگی کرده‌اند که مردم را در ظهر روز غدیر اطعام کنند.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر خراسان جنوبی با بیان اینکه عید غدیر به هیچ عنوان نباید به دست فراموشی سپرده شود، افزود: چنانچه خواسته باشیم عاشورایی دیگر رخ ندهد، نباید اجازه بدهیم که غدیر فراموش شود.

وی با بیان اینکه غدیر و عاشورا را باید به مهدویت پیوند بزنیم، عنوان کرد: غدیر یکی از بزرگترین و مهمترین روزهای تاریخ اسلام است و پیوند حکومت و معنویت است.

حجت الاسلام نبئی با اشاره به اینکه مساله غدیر و عاشورا باید بیشتر به جهان معرفی شوند، گفت: غدیر را باید عاشورایی برگزار کنیم.