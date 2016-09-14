به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در بازدید از نمایشگاه زنان و تولید ملی، با بیان اینکه مشغول جمعبندی طرحی در رابطه با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، افزود: در بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که کارهای متعددی در حال انجام است اما به تنهایی هیچکدام توانایی اثربخشی در سطح ملی را ندارد.
وی با اشاره به تجربیات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری در این زمینه توضیح داد: یک همکاری شبکهای را در شهر ری شروع کردیم و در این منطقه طرحی را به صورت آزمایشی شروع اجرا کردیم که شهرداری هم در اجرای این طرح کنار ما بود.
مولاوردی افزود: طرحی که دولت با کمک شهرداری برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ارائه خواهد کرد، یک مدل موثر حمایتی است که تنها به حمایت ختم نمیشود بلکه به دنبال نوعی توانمندسازی است که در نهایت به کارآفرینی ختم شود.
وی ادامه داد: در طرحی که ارائه خواهد شد گروههای هدف ما نه تنها خودشان توانمند میشوند بلکه به تدریج از چرخه حمایت خارج و به یک کارآفرین تبدیل میشوند. این یک مدل موثر توانمندسازی است که ما سعی میکنیم با کمک هم و با تبادل تجربیاتی که وجود داشته و با الگوگیری از تجربیات موفق به آن دست پیدا کنیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اقتصاد مقاومتی و لزوم حمایت از کالای داخلی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از مولفههای اقتصاد مقاومتی درونزا بودن آن است، به نظر میرسد برپایی این نمایشگاه به ویژه در سالی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، مصداق این نامگذاری است.
وی در رابطه با درونزا بودن اقتصاد مقاومتی ادامه داد: مهمترین ویژگی درونزا بودن اقتصاد مقاومتی توجه به تولیدات ملی، اهمیت دادن به این تولیدات و رویآوری به مصرف کالای داخلی است که نهایتا به افزایش تولید ملی، رونق اقتصادی کشور و اشتغالزایی منجر خواهد شد که یکی از اولویتهای اساسی دولت یازدهم هم همین محورهاست.
مولاوردی برپایی این قبیل نمایشگاهها را عامل جلب توجه به سمت این حوزه و نتایج آن دانست و با اشاره به فعالیتهای شهرداری تهران در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: میبینیم که شهرداری تهران هرسال این موضوع را در دستور کار خودش قرار میدهد. هر دوره در مقایسه با سالهای گذشته شاهد پیشرفت در کیفیت و تنوع کارها هستیم و امیدواریم این روند صعودی هرسال ادامه داشته باشد.
وی همچنین در رابطه با کیفیت کالاهای عرضه شده در این دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی تاکید کرد: در سه سال گذشته، توفیق داشتم در هر دوره از این نمایشگاه حضور داشته باشم؛ چرا که این کار ارزشمندی که صورت گرفته برایم بسیار مهم است و هر سال حداقل برای بازدید از این آثار به نمایشگاه میآیم و از نزدیک در جریان تلاش و زحمات برگزارکنندگان نمایشگاه و کسانی که محصولات و آثار خودشان را ارائه دادهاند، قرار میگیرم.
مولاوردی افزود: امسال نیز مانند دورههای پیشین توفیق پیدا کردم تا در نهمین دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی حضور پیدا کنم. محصولات ارائه شده در مقایسه با کارهایی که در بیرون از نمایشگاه دیده میشود از نظر جنس طراحی دوخت و نوع پوشش از نمره قابل قبولی برخوردار بود و روند روبه رشدی را نشان میداد.
نظر شما