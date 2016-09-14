نیروهای مسلح با اقتدار آماده دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد کمیته نیروهای مسلح استان قزوین با اعلام برنامه های هفته دفاع مقدس در استان خواستار حضور مردم در برنامه های این هفته شد.

امیر محمد رضایی فرمانده قرارگاه ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زنجان و قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در محل لشکر ۱۶ زرهی قزوین اظهارداشت:امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون شهدای شجاعی است که با نثار جان خود توانستند افتخار بیافرینند و ما نیز وظیفه داریم یادشان را گرامی بداریم.

وی افزود: امروز دیگر دفاع مقدس و افتخارات آن متعلق به نیروهای مسلح نیست بلکه این حماسه به همه مردم تعلق دارد و رسالت همگانی صیانت از آن است.

امیر رضایی یادآورشد: تقدیم ۲۷۵۱ شهید نیروهای مسلح درلشگر، ۸۲۰۰ جانباز، ۱۹۳۴ آزاده سرافراز و ۱۹۳ شهید گمنام مسئولیت سنگینی را بر دوش ما نهاده و باید در انتقال دستاوردهای ارزشمندی که شهدا برایمان به ارمغان آورده اند باید کوشا باشیم.

وی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در سی و ششمین سالروز هفته دفاع مقدس باتوجه به نامگذاری امسال با شعار «ما آماده ایم» در صیانت از تمامیت ارضی کشور با قدرت آماده ایم تا از کشور دفاع کنیم.

فرمانده قرارگاه ارشد نظامی آجا در زنجان و قزوین اضافه کرد: امروز باید به خود ببالیم که دردفاع از حیثیت و شرف کشور و حفظ خط جهاد فی سبیل الله در اوج هستیم و با اتکا به جوانان برومند خود همچنان با اقتدار در مسیر ارزشها گام برخواهیم داشت.

امیر رضایی اظهارداشت: در کمیته نظامی نیروهای مسلح برنامه های متنوعی در هفته دفاع مقدس پیش بینی شده که رژه نیروهای مسلح، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، مصاحبه فرماندهان در رسانه ها، دانشگاهها، مدارس و نماز جمعه، از جمله آنهاست.

وی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه ایثار در مدارس استان، انتقال فرهنگ دفاع مقدس در واحدهای آموزشی، تجلیل از فرزندان شهدا در مدارس، مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و تجدید میثاق با شهدا در هفته دفاع مقدس پیش بینی شده است.

رضایی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس مراسم انس با قرآن نیز بین نیروهای مسلح برگزار خواهد شد و تجلیل از پیش کسوتان، سربازان و رزمندگان دفاع مقدس و مسابقات ورزشی و باز و بستن سلاح باچشمان بسته و مسابقات فرهنگی، کتاب خوانی و مقاله نویسی با عنوان دفاع مقدس هم در زمره برنامه هاست.

وی گفت: در آمادگاه آبیک هم برنامه های متنوعی تدارک دیده شده و از ۳۱ شهریور ماه به مدت ۱۰ شب ویژه برنامه زنده تلویزیونی پیش بینی شده است.