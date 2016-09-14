دنبال کسب سه امتیازهستیم/ جایگاه گسترش شایسته این تیم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری قبل از دیدار روز پنجشنبه مقابل گسترش فولاد گفت: ما بازی دوم خانگی خود را در مقابل تیم خوب گسترش فولاد فردا انجام خواهیم داد و با تمام تواناییهایی که گسترش دارد، به نظر من جایگاه حال حاضر وی شایسته این تیم نیست و گسترش فولاد که یکی از سه نمایندهی تبریز است، میتواند به بالای جدول نیز چشم داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از مجموع پنج بازی تاکنون شش امتیاز کسب کردهایم و مقابل گسترش فولاد به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و با توجه به آمادگی که بازیکنان من دارند، میتوانیم این دیدار را با پیروزی به پایان رسانده و موقعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم.
سرمربی سایپای تهران تأکید کرد: علیرغم برخی کمبودها و نیازهایی که تیم ما دارد، همه در تلاش هستیم تا بتوانیم در مقابل گسترش فولاد به پیروزی رسیده و شرایط خودمان را بهبود ببخشیم.
فرکی در پاسخ به این پرسش که برخی از بازیکنان شما به خاطر مطالباتشان از تیمهای دیگر، عملکرد خوبی ندارند، گفت: من چنین چیزی را حس نکردهام و این مسئله اصلاً به باشگاه سایپا مربوط نمیشود و هر مشکلی است، مربوط به بازیکن ما و تیمهای قبل اوست و تا آنجا که من پیگیر مسائل بازیکنانم هستم، باشگاه تمام کارهایش بر روی روال بوده و بازیکنان در سایپا هیچ مشکل خاصی ندارند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا دروازهبان خارجی شما به این دیدار خواهد رسید یا خیر؟ گفت: خوشبختانه سایپا در پایان فصل نقل و انتقالات به چهار دروازهبان آماده دست پیدا کرد اما ساندرو که در بازی قبل دچار آسیبدیدگی شده و سر او ۹ بخیه خورده بود، در حال حاضر با تیم تمرین میکند و مشکل خاصی ندارد و ما رضایت کامل را از او داریم.
