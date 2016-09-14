سیدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال در سطح استان پایگاه‌های چادری در خصوص جشن عاطفه‌ها برپا نخواهد شد، اظهار کرد: امسال جشن عاطفه‌ها در دو مرحله با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مرحله اول جشن عاطفه‌ها در بیست و پنجم شهریور ماه به صورت نمادین برگزار خواهد شد، افزود: در این مرحله مردم می‌توانند کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به مساجد فعال دارای امام جماعت، ادارات و مراکز نیکوکاری اهدا کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه مرحله دوم جشن عاطفه‌ها دهم مهر ماه در مدارس برگزار خواهد شد، گفت: در روز بیست و پنجم شهریور ماه هر شهرستان یک جشن گلریزان با حضور مسئولین و خیرین برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: جشن عاطفه‌ها در مرکز استان از ساعت ۲۰ الی ۲۲ بیست و پنجم شهریور ماه در محل پارک آزادگان برگزار خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۲۷۵ دانش آموز تحت حمایت و نیازمند در سطح استان وجود دارد، بیان کرد: مردم همچنین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره گیری *۸۸۷۷# از طریق تلفن همراه و به شماره حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ بانک صادرات مرکزی اهدا کنند.

وی با بیان اینکه هدایای جمع آوری شده در مراکز و مساجد بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش توزیع خواهد شد، اظهار داشت: هدایای جمع آوری شده مرحله دوم در مدارس نیز بین دانش آموزان نیازمند مدارس با اولویت‌های تعیین شده از طرف همان مدرسه توزیع خواهد شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال از ظرفیت‌های صنوف، شوراهای اسلامی، رسانه‌ها و سازمان بسیج دانش آموزی نیز استفاده خواهد شد، گفت: دستگاه‌های اجرایی، مشترکین برتر صدقات و اقشار بسیج نیز در این مهم مشارکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سال گذشته مردم ۸۵۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی داشته‌اند، تصریح کرد: از این مبلغ ۱۹۳ میلیون تومان نقدی و ۶۵۷ میلیون تومان غیر نقدی بوده است.

حسینی با تاکید بر مشارکت هرچه بیشتر مردم در این فریضه مهم، اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم با مشارکت‌های بیش از پیش مردم به دانش آموزان نیازمند بیشتر از گذشته کمک کنیم.