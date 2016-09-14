تکلیف وحید امیری برای دیدار با استقلال امروز مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در دربی هشتاد و سوم از ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال خواهد رفت. از همین رو قرار است که امروز کادر فنی پرسپولیس برای حضور وحید امیری در این مسابقه حساس تصمیم گیری کند.

وحید امیری در بازی تیم ملی برابر چین دچار مصدومیت شد و پس از آن حتی در راه رفتن هم دچار مشکل بود اما کادر پزشکی تیم پرسپولیس برنامه‌های درمانی فشرده ای را برای این مهاجم در نظر گرفت تا بتواند در دربی سرخپوشان را همراهی کند.

کادر فنی و کادر پزشکی پرسپولیس امروز قبل از تمرین عصر شرایط امیری را بررسی خواهند کرد تا برای حضور وی در دربی تصمیم گیری کنند.

با توجه به شرایط مهاجم مصدوم پرسپولیس، احتمالش خیلی ضعیف است که امیری در دیدار مقابل استقلال در ترکیب اصلی تیمش قرار بگیرد اما برانکو نیم نگاهی روی این بازیکن دارد تا اگر روند مصدومیت اش بهتر شد از او به عنوان بازیکن تعویضی استفاده کند.