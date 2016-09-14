انعقاد ۶ قرارداد تبادلات اقتصادی با گرجستان و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: قراردادهای منعقدشده باهدف تبادل درزمینهٔ های مختلف مصالح ساختمانی، صنایع‌دستی، دکوراسیون ساختمان، تولید زعفران توسعه کشاورزی و گردشگری بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین دو تفاهم‌نامه کلی با اتاق بازرگانی کشور گرجستان و جمهوری آذربایجان درزمینهٔ های مختلف همچون آموزش تخصص‌های کشاورزی مکانیزه، توسعه صادرات و واردات و محصولات کشاورزی انجام‌شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با اشاره به اینکه این کشورها به عرضه محصولات ارگانیک از خراسان شمالی تأکیددارند، افزود: هفته آینده هیئتی از استان برای ارائه نمونه کالاها به گرجستان اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به سفر ۲۲ نفر از هیئت تجاری خراسان شمالی به کشورهای گرجستان و آذربایجان طی چند هفته گذشته گفت: در این سفر علاوه بر شناساندن توانمندی‌ها و محصولات استان درزمینهٔ برگزاری نمایشگاه مشترک تبادل‌نظر و مقرر شد ۲۰ فروشگاه باقیمت مناسب برای عرضه محصولات خراسان شمالی در این کشورها در اختیار ما قرار گیرد.

صمدی تصریح کرد: همچنین برای توسعه روابط با کشورهایی همچون آلمان و قرقیزستان به‌منظور خریدوفروش صنایع‌دستی و اسب اصیل ترکمن هیئتی اعزام خواهیم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان با اشاره به اینکه در خراسان شمالی نزدیک به ۱۰۰ نفر دارای کارت بازرگانی هستند، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ نفر از این افراد اقدامات بازرگانی انجام می‌دهند.