پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر متولی برگزاری رژه ۵ مهر شد

ناخدا یکم عرشه ستاد نادر حمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده این پایگاه در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در نخستین روز از هفته دفاع مقدس(۳۱ شهریورماه جاری) پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر در آئین رژه تمامی نیروهای مسلح شامل رژه پیاده کارکنان و ادوات و تجهیزات و موتوری در شهر اهواز شرکت می کند.

وی اضافه کرد: در ساعت ۱۸ بعداز ظهر این روز با همراهی سایر نیروهای مسلح در مقابل مسجد جامع خرمشهر این سمبل مقاومت و پایداری گرد هم می آئیم تا یاد و خاطره رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را پاس بداریم.

فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر تصریح کرد: پنجشنبه اول مهرماه آئین غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا همراه با قرائت زیارت عاشورا و نثار گل با شرکت تمامی کارکنان این پایگاه و همراهی سایر اقشار مردم و مسئولان در گلزار شهدا برگزار می شود.

وی از حضور نیروهای مسلح با همراهی خانواده هایشان در برنامه نشاط آور همایش پیاده روی خانوادگی ویژه هفته دفاع مقدس (پل سوم خرداد تا پل شهید جهان آرا) به عنوان دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته نام برد.

فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر با اشاره به حضورش در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه آبادان و سخنرانی پیرامون نقش ارتش در خلق حماسه های دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان دیگر برنامه های قابل اجرا در هفته دفاع مقدس نام برد.

حمودی همچنین از برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، محفل انس با قرآن، دیدار با خانواده های شهدای نیروی دریایی، دیدار با ایثارگران و هم رزمان قدیمی، شعر خوانی، نقاشی حماسی و دیگر برنامه های فرهنگی در جهت آشنایی نسل چهارمی و پنجمی ها با مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به عنوان دیگر برنامه های قابل اجرا توسط این پایگاه در هفته دفاع مقدس نام برد.

وی از برگزاری رژه نیروهای مسلح با همراهی عشایر قهرمان و غیور منطقه در پنج مهر سالروز شکست حصر آبادان با تولی گری پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر به عنوان یکی از افتخارات این پایگاه نام برد و گفت: در این روز نیروهای مسلح مستقر در منطقه با بهره گیری از توان تجهیزاتی، موتوری و حضور کارکنان خود، صلابت، قدرت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.

فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر در پایان، از مردم همیشه در صحنه، مقاوم و ولایی شهرهای آبادان و خرمشهر برای شرکت در این آئین باشکوه دعوت کرد.