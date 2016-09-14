امنیت بزرگترین نعمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندهان نیروی انتظامی شاهرود به میزبانی سالن همایش های هلال احمر این شهرستان با بیان اینکه امنیت رمز سلامتی جامعه محسوب می شود، اظهار داشت: سلامت و امنیت دو نعمتی است که مهجور مانده و باید از آن پاسداشت و قدردانی کرد، چرا که اگر در کشوری اگرهمه امکانات را مهیا ولی از لحاظ امنیت بی بهره باشیم انگار هیچ چیز در آن کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در سایه امنیت بسیاری امور تحقق پیدا می کند، افزود: مردم کشورهای عراق و سوریه و بسیاری از ممالک اسلامی امروز در بستری از ناامنی زندگی می کنند که این نشان می دهد راحتی و آرامش سرزمین ما مرهون تلاش نیروهایی است که در بسیاری موارد حتی جان خود را نیز برای امنیت امروز ما تقدیم کردند.

استقرار نظم و آسایش کارکرد ویژه پلیس است

امام جمعه شاهرود همچنین با بیان اینکه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی از تلاش های نهاد نیروی انتظامی محسوب می شود، گفت: به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی نیروهای انتظامی یکی از نهادهایی است که خدمت آنها توام با آرامش ما محسوب می شود.

امینی تصریح کرد: نیروی انتظامی مرجعیت است و این مرجع بودن از اعتماد مردمی نشات می گیرد که نشان از تعامل خوب مردم با این نهاد دارد و پرسنل ناجا همواره مورد تکریم مردم واقع شدند چراکه اعتماد عمومی بالاترین سرمایه محسوب می شود که با خدمتگزاری می تواند آن را افزون کرد.

وی افزود: کاهش جرائم در حوزه انتظامی فرصت خوبی است تا با همدلی، وفاق و وحدت اسلامی همه نهادهای مسئول بتوانیم با همکاری با این نهاد وظایف خود را به درستی ایفا کنیم چرا که نیاز مردم به امنیت مانند هوا برای انسان مهم و حیاتی محسوب می شود و باید با هر توطئه و دسیسه ای که خدشه بر این نظم و انسجام وارد کند، برخورد کرد تا بتوان از ارزش های انقلاب و شهدا آنچنان که شایسته است دفاع کنیم.