شناسایی شهروندان در فضای مجازی ممکن می شود/ فیلترینگ اجباری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به اینکه امنیت باید به طور کامل در جامعه ایجاد شود تاکید کرد: اگر در خیابان امنیت باشد اما در دنیای مجازی برای مردم امنیتی وجود نداشته باشد قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: انچه که برای ما مهم است تامین امنیت برای مردم جامعه در تمامی مباحث است که در این راستا با راه اندازی سامانه الکترونیکی قوه قضائیه به زودی این مهم نیز ممکن می شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در حریم خصوصی زندگی افراد وارد نخواهیم شد تاکید کرد: به هیچ عنوان در زندگی خصوصی افراد در فضای مجازی تجسس نخواهیم کرد همانگونه که هیچکس از دیوار منزل کسی بالا نمی رود اما اگر بدانیم که در یک منزل داعش وجود دارد و برای ضربه زدن به امنیت جامعه فعالیت می کند این کار را می کنیم.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به اینکه در بحث فضای مجازی دو مورد را به شدت پیگیری می کنیم، گفت: موضوع اول فیلترینگ است که در تمامی دنیا وجود دارد و این مهم درخواست خانواده ها است زیرا همگان نگران فرزندان خود هستند و موضوع دیگر شناسایی هویت افراد حاضر در فضای مجازی است.

وی با اشاره به اینکه امروز گستره فضای مجازی در جهان بسیار فراوان است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود، گفت: زمانیکه یکی از برنامه های تلویزیونی ما حدود ۴ میلیون بیننده دارد یک تصویر در فضای مجازی بیش از ۱۰۰ میلیون بیننده پیدا می کند بنابر این باید در تمامی مباحث مراقبت و استفاده از این فرصت مهم داشته باشیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: حاکمیت بر فضای مجازی بسیار مهم است زیرا در آینده نزدیک شاهد جنگ های الکترونیکی خواهیم بود.

حجت الاسلام شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی در کشور با شروع آزمایشی از استان فارس، گفت: سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه پست ابلاغ در کشور پرداخت می شود که این رقم در شهر مشهد به تنهایی ۳ میلیارد تومان است.

وی افزود: طبق آخرین بررسی های انجام شده ۱۵ میلیون پرونده ثبت شده با ۲ طرف موجود و ۴ ابلاغ وجود دارد که سالانه با این تعداد حدود ۱۲۰ میلیون ابلاغ در طول سال انجام می شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: با راه اندازی سامانه الکترونیکی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در بحث ابلاغ صرفه جویی می شود.

حجت الاسلام شهریاری در خصوص جایگاه استان فارس نیز گفت: ۹۸ شاخص برای انتخاب دستگاه های قضایی شهرستانها مد نظر قرار دارد که خوشبختانه استان فارس همواره در صدر کشور قرار دارد.

وی افزود: با توجه به داشتن چنین جایگاهی استان فارس به عنوان پایلوت راه اندازی سامانه الکترونیکی که در حال حاضر موضوع ابلاغ است انتخاب شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: تمامی این طرح ها در موضوع طرح جامع عدالت الکترونیکی است زیرا همواره مراجعه کنندگان در بحث ابلاغ با مشکلاتی مواجه بودند.