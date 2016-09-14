وزیر کشور وارد جیرفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه وارد شهرستان جیرفت شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

وزیر کشور در نخستین برنامه سفر دو روزه اش به استان کرمان راهی قلعه گنج می شود و از کارخانه ها و طرح های روستایی و کشاورزی بازدید می کند.

نشست تبیین طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با حضور رحمانی فضلی برگزار می شود.

وزیر کشور در ادامه سفر خود به استان کرمان روز پنجشنبه با حضور در رودبار جنوب از طرح های اقتصاد مقاومتی این شهرستان بازدید می کند.

همچنین وزیر کشور در نشست شورای اداری، دهیاری ها، شورای های روستایی و شهرداری های شهرستان های جنوب کرمان و گزارش مثلث توسعه اقتصاد مقاومتی جنوب در جیرفت حضور پیدا می کند.

استان های آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی هستند.