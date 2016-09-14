  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

دقایقی پیش؛

وزیر کشور وارد جیرفت شد

وزیر کشور وارد جیرفت شد

جیرفت - وزیر کشور به منظور بازدید از روند اجرای طرح های اقتصادی مقاومتی جنوب استان کرمان وارد شهرستان جیرفت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه وارد شهرستان جیرفت شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

وزیر کشور در نخستین برنامه سفر دو روزه اش به استان کرمان راهی قلعه گنج می شود و از کارخانه ها و طرح های روستایی و کشاورزی بازدید می کند.

نشست تبیین طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با حضور رحمانی فضلی برگزار می شود.

وزیر کشور در ادامه سفر خود به استان کرمان روز پنجشنبه با حضور در رودبار جنوب از طرح های اقتصاد مقاومتی این شهرستان بازدید می کند.

همچنین وزیر کشور در نشست شورای اداری، دهیاری ها، شورای های روستایی و شهرداری های شهرستان های جنوب کرمان و گزارش مثلث توسعه اقتصاد مقاومتی جنوب در جیرفت حضور پیدا می کند.

استان های آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی هستند.

کد مطلب 3769287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها