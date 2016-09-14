فرهنگ سازی پیش نیاز مبارزه با آسیب های اجتماعی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت الهی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان فرهیخته استان قزوین که با حضور حمیده زرابادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: حوزه فرهنگ مهم ترین و اساسی ترین دغدغه جامعه ماست و اگر بتوانیم روی این مسئله تمرکز کنیم می توانیم بسیاری از مشکلات جدی را رفع کنیم.

وی گفت: بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما ناشی از بی توجهی به حوزه فرهنگ است و معتقدیم در صورتی که برنامه های فرهنگی زیرساختی در جامعه اجرایی شود، بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش داد.

حجت الاسلام نعمت الهی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بسیاری از بسترها و زیرساخته ای مورد نیاز برای جامعه از قبل دیده نشده است لذا امروز بسیاری از ابزارهای تکنولوژی بدون فرهنگ خاص خود به دست مردم رسیده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطر نشان کرد: مفهوم فرهنگ و تقویت دین در جمهوری اسلامی ایران به خوبی تدوین نشده است چراکه در جامعه ما مفهوم و عمق دین به خوبی بیان شده است اما نتوانسته ایم رابطه خوبی بین رابطه دین و فرهنگ ایجاد کنیم.

وی اظهارداشت: تربیت دینی و فرهنگ دینی دو مسئله متفاوت از یکدیگر است از این رو ما نیاز به تربیت دینی در جامعه داریم.

حجت الاسلام نعمت الهی با اشاره به اصلی ترین معیارهای تربیت دینی بیان کرد: آموزه های دینی باید به مرور زمان در بین مردم نهادینه شود و بتوانیم تفاوت هارا درک کنیم و آموزش ها را متناسب با گروه های سنی مختلف ارائه نماییم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یکسان بودن شیوه های تربیتی را مهم ترین نقص در اجرای برنامه های فرهنگی دانست و گفت: یکسان بودن برنامه های فرهنگی و به عبارت دیگر یکی بودن نسخه برای اقشار و گروه های سنی مختلف در جامعه مهم ترین نقصی است که سبب شده است تا برنامه های فرهنگی بازدهی خود را نداشته باشد.