اردبیل رکورددار تصادفات عابر پیاده/ لزوم ایجاد مرکز مونیتورینگ

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم آقامحمدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل افزود: بحث عابرین پیاه به معضل ترافیکی اردبیل تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات فوتی درون شهری این استان مربوط به عابرین پیاده است، تصریح کرد: افراد مسن و سالخورده و بالای ۵۰ سال و کودکان زیر ۱۲ سال بیشترین آسیب پذیری را در تصادفات درون شهری دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با تاکید بر اینکه باید در این خصوص اقدامات لازم در بخش های پیشگیری و نیز نظارتی بیش از پیش اعمال شود، ادامه داد: ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده و کانالیزه کردن گذرگاه ها از جمله اقداماتی است که باید در اسرع وقت و برای جلوگیری از وقوع تصادفات اجرا شود.

وی با اشاره به درخواست کانالیزه کردن معابر بویژه در مراکز شلوغ شهر از شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: این درخواست ها تاکنون بی پاسخ مانده است. اما انتظار داریم که توجه ویژه ای به این مهم اعمال شود.

آقامحمدیان با بیان اینکه نصب پل روگذر و پل هوایی عابر پیاده در بخش های مختلف شهر اردبیل نیز درخواست شده است، یادآور شد: در بحث دیگر برای کاهش تصادفات درون شهری نیز لازم است که نظارت ها بیشتر شود و در این راستا نصب دوربین از جمله اقداماتی است که در بسیاری از بخش های ترافیکی نیاز است.

وی با اشاره به فعالیت دوربین های نظارتی در اردبیل بیان داشت: در این زمینه نیاز است که علاوه بر بحث های فرهنگی و آموزشی برای شهروندان، دوربین های پیشرفته با اعمال جرایم الکترونیکی در اردبیل مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعتبار لازم برای ایجاد مرکز مونیتورینگ کنترل ترافیک و نصب دوربین های نظارتی پیشرفته را حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیارد ریال برشمرد و عنوان کرد: اعتبارات این بخش می تواند با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه اردبیل از لحاظ مانیتورینگ کنترل ترافیک جزو استان های عقب مانده محسوب می شود، اضافه کرد: نیاز است ایجاد این مرکز با توجه به ضرورت های آن مورد توجه و حمایت مسئولان استان بویژه شورای ترافیک قرار گیرد.

آقامحمدیان دوربین های نظارتی فعال در اردبیل را دوربین های نظارتی تصویری برشمرد و ادامه داد: ان دوربین ها به صورت الکترونیکی قادر به جریمه خودروهای متخلف نیستند و اعمال قانون به صورت دستی انجام می شود.

وی در عین حال از کاهش تصادفات درون شهری در این استان طی مردادماه امسال خبر داد و افزود: در این مدت تصادفات فوتی درون شهری در این استان ۶۳ درصد کاهش یافته است.

آقامحمدیان با بیان اینکه در زمینه تصادفات جرحی نیز در مردادماه امسال شاهد کاهش ۳۷ درصدی بودیم، تصریح کرد: در مجموع ۳۴ درصد کاهش در تصادفات فوتی و جرحی داشته ایم که نشان از مشارکت همگانی شهروندان است.