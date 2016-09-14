کوتاهی کردن در نهاد آموزش وپرورش هزینه های گزافی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادی فر پیش از ظهر امرز چهارشنبه در همایش ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان در محل تالار شهید بهشتی کرمانشاه با قدردانی از زحمات آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت فرزندان، گفت: در آموزش و پرورش باید هزینه کرد و اگر در این نهاد کوتاهی کنیم باید هزینه های گزافی را در دادگستری ها بپردازیم.

وی با اشاره به آیات الهی، بیان داشت: همه باید امانت دار بوده و در انجام رسالت کاهل نباشیم و آموزش و پرورش همانطور که خانواده ها انتطار دارند باید دانش آموزان را تربیت و راهنمایی کند.

مرادی فر سرویس های مدارس را مدارس دوم دانش آموزان دانست و خاطر نشان کرد: آموزش هایی که در دل سرویس های مدارس قرار دارد نباید مغایر با آموزه های دینی و شریعت خانواده ها باشد.

این مسئول همچنین ابراز داشت: بین مثلث دادگستری، آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی باید همدلی و همراهی وجود داشته باشد تا بتوان کار بنیادی انجام داد.

وی تصریح کرد: در زمینه آموزش و پرورش هیچگونه تعللی روا نیست چرا که در این صورت خیانت به جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: در مجموعه تاکسیرانی نیز فقط با تذکر نباید پیگیری شود، بلکه با حذف سرویس خاطی باید جلوی کج روی ها را گرفت.

مرادی فر متذکر شد: در انتخاب سرویس ها نباید مسئله خویشاوندی مطرح شود و مدیران با مراقبت کسانی را انتخاب کنند که صالح و سالم و پاسدار اعتماد خانواده ها باشند.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه تاکسیرانی به سمت هوشمند سازی پیش می رود باید ترتیبی اتخاد شود که در سال آینده سرویس های مدارس به این سیستم مجهز شوند.

مرادی فر در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشور بحث خشونت است انتظار می رود در کنار درس و بحث، در مدارس کنترل خشم و خشونت را هم ترویج کنیم.