۳۵ هزار دانش آموز سمنانی مشغول به تحصیل می شوند

خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش در تربیت و فرهنگ پذیری دانش آموزان از دوران کودکی، بیان داشت: استفاده از تمام ظرفیت دستگاه های مرتبط برای رفع موانع موجود در ارائه خدمات بهتر آموزش و پرورش از جمله در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیاز امروز جامعه است.

وی افزود: سرانه رشد طبیعی جمعیت در کشور، ۱.۳درصد است اما این آمار در سمنان به دلیل مهاجر پذیری به ۳.۷ رسیده که در استان منحصر به فرد است لیکن این امر نیازمند تدوین برنامه ریزی جامع توسط اداره آموزش و پرورش است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه بیش از ۱۰ پروژه نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش این شهرستان وجود دارد، گفت: نیاز مبرم برای تکمیل این مدارس با اهتمام دستگاه های ذی ربط نیاز امروز بخش آموزش و پرورش سمنان است.

دانایی در بخش پایانی سخنان خود افزود: ۱۳ هزار و ۲۰۰نفر طی تابستان جاری در ۸۵ کلاس مدرسه و فضاهای آموزشی شهرستان سمنان اسکان یافتند.