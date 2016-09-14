دولت الکترونیک پیشگام در صرفه جویی هزینه های سرشماری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به میزبانی سالن یادگار استانداری این شهرستان با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس مسکن، اظهار داشت: سمنان به لحاظ مستعد بودن شرایط از نظر زیر ساخت های لازم پیش بینی می شود در این نمونه آزمایشی ۶۰درصد افراد ثبت نام کنند.

وی با بیان مزایای طرح الکترونیک سرشماری عمومی، افزود: با توجه به روند افزایش مصرف کاغذ می توان گفت با این روش ۵۰درصد در هزینه ها کاهش خواهیم داشت که نمونه بسیار خوبی است تا بتوان با صرفه جویی در مصرف کاغذ از دارایی های با ارزش خود بیش از پیش حفاظت کنیم.

استاندار سمنان همچنین اظهار داشت: در روش الکترونیک سرشماری عمومی ۴۰درصد به صورت دستی انجام می شود و به جرات می توان گفت در روش قبل که دو هزار میلیارد ریال هزینه کاغذی را در پی داشت پیش بینی می شود امسال این روند به حداقل کاهش یابد.

خباز همچنین تصریح کرد: سرشماری و آمار باید به صورت دقیق در اختیار نهادهای مرتبط قرار گیرد تا بتوان با برنامه ریزی در مسیر توسعه و آبادانی و ارائه خدمات بیشتر ساعی بود.

وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و اغاز سال تحصیلی این قشر از جامعه می توانند کمک شایانی به خانواده در ثبت نام الکترونیک انجام دهد لذا نقش آموزش پرورش در یادآوری انجام این سرشماری می تواند بسیار حائز اهمیت جلوه کند و باید برای ان وقت هزینه کرد.

استاندار سمنان همچنین گفت: این سرشماری با هدف شناخت جوامع روستایی و شهری و ارائه خدمات به جامعه بسیار نقش کلیدی ایفا می کند لذا از همه هم استانی ها تقاضامندیم که در این باب با ماموران نیروی سرشماری همکاری مستعد را به عمل آورند تا بتوان با برنامه ریزی در گام بعدی برای استان سمنان موفق تر عمل کنیم.