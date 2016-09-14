کرامت افراد در فضای مجازی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس تاکید کرد: امروز جامعه بشری به قدری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به سرعت در حال حرکت است که به نام بمب اطلاعاتی نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: در این میان عدم بهره برداری و یا استفاده نادرست از این ابزار بسیار مشکل آفرین است و یک واقعیت تلخ نیز وجود دارد که از گذشته تاکنون مسائل جدید و نو در کشور ما ابتدا با مخالفت مواجه می شود و سپس بعد از گذشت زمان به آن عادت می کنیم در حالیکه مقابله با چنین ابزارهایی مانند مقابله با یک سیل خروشان است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: فضای مجازی از جمله پدیده های زندگی بشر است که مانند دیگر ابزارها به طور حتم ضرر هم دارد اما همواره بشر از نقاط مثبت یک پدیده استفاده کرده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: در شبکه مجازی نیز همین مهم است زیرا باید نکات مثبت و خوب آن را جداو استفاده کرد و در این میان اگر قرار است یک دولت و مجموعه نیز سریع و چابک باشد از توجه ویژه ای به فضای مجازی داشه باشد.

وی یادآور شد: اما در این میان باید توجه داشت که استفاده از شبکه های مجازی با حفظ شخصیت و کرامت انسانها همراه باشد .

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه استان فارس به عنوان پایلوت در راه اندازی سامانه ابلاغ انتخاب شده، گفت: به هیچ عنوان نباید یک فرد قبل از مجرم شناخته شدن نام او منتشر شود که این مهم وظیفه رسانه ها و حتی در فضای مجازی نیز باید کرامت افراد حفظ شود.