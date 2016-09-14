به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ ظهر چهارشنبه با حضور استاندار قم و مسئولان استانی مربوطه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
در این جلسه استاندار قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم و مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قم بر مشارکت حداکثری مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ تأکید کردند.
مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی علاوه بر کاهش زمان در سرشماری حضوری در درب منزل، محافظت بیشتر از اطلاعات مردم را نیز در پی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در این جلسه جزئیات برنامههای این سرشماری را عنوان کرد.
تشریح جزئیات سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵
سید حسن رضوی با بیان این که از سال ۹۰ طی مصوبه مجلس هر پنج سال یک بار این سرشماری صورت میگیرد، ابراز کرد: از سال ۱۳۳۵ تاکنون هفت سرشماری در ایران انجام شده و امسال هشتمین دوره آن همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
وی عنوان کرد: نتایج اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن در برنامه ریزیها و بررسی تحولات جمعیتی، تحصیلات نیروی انسانی و مسکن و ... تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم اظهار کرد: تا سال ۹۰ نحوه سرشماری به صورت میدانی و با حضور مأمور در درب منزل و تکمیل پرسش نامه انجام میشد و امسال برای اولین بار این سرشماری در دو مرحله اینترنتی و پس از آن حضور مأمور در درب منزل انجام میشود.
دو مرحلهای بودن سرشماری ۱۳۹۵
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: در مرحله اول مردم به سامانه سرشماری نفوس و مسکن مراجعه میکنند و با درج اطلاعات خود کد رهگیری دریافت میکنند و در مرحله دوم مأمور سرشماری با حضور در درب منزل کد رهگیری ثبت نام شدگان اینترنتی را دریافت میکند و اگر خانواری ثبت نام اینترنتی انجام نداده باشند با سیستم تبلت از آنها سرشماری خواهد کرد.
وی ادامه داد: مرحله اول سرشماری اینترنتی از سوم مهرماه جاری آغاز میشود و تا ۲۴ مهر ادامه دارد و مرحله دوم آن از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ آبانماه با حضور مأمور در درب منزل سرشماری تکمیل میشود.
رضوی افزود: پیش بینی میشود در کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم سرشماری اینترنتی انجام دهند و هراندازه این کار صورت گرفته باشد مرحله دوم در زمان کمتر انجام میشود.
وی ابراز داشت: تبلیغات محیطی و نصب بنر در سطح شهر در ترغیب مردم به مشارکت در سرشماری اینترنتی بسیار موثر خواهد بود و در این صورت پیش بینی میشود تا ۸۰ درصد نیز این کار اینترنتی انجام شود.
۴۰ سئوال در سرشماری پرسیده میشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: تقلیل سئوالات در سرشماری امسال از ۷۰ به ۴۰، سئوال نکردن از داراییها و شغل و درآمد مردم و استفاده از فرم اینترنتی به جای کاغذی در سرشماری از ویژگیهای محتوایی و حذف کاغذ از ویژگیهای اجرایی سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ است.
وی بیان کرد: نیروی انسانی برای این سرشماری در کشور ۳۲ هزار نفر و در استان قم ۵۱۵ نفر که ۴۷۵ نفر عوامل اجرایی و مابقی عوامل ستادی هستند.
رضوی ابراز کرد: پنج ستاد اجرایی برای قم درنظرگرفته شده که چهار مورد در شهر و یک ستاد روستایی خواهد بود.
در این جلسه رضوی تأمین تبلت و خودرو برای انجام سرشماری را مورد تأکید قرار داد و قرار شد پیگیری خودرو از سوی شهرداری انجام شود.
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