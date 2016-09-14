به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی ظهر چهارشنبه در اولین همایش و دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار که در نهاوند برگزارشد با اشاره به قدمت ۷ هزارساله نهاوند و پتانسیلهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری آن، گفت: نهاوند را میتوان یکی از شهرهای کهن و با قدمت تاریخی در کشور به شمار آورد که نیازمند توسعه متوازن در همه زمینههاست.
وی بابیان اینکه شهرهای کشور از بحران هویتی رنج میبرند، گفت: بازآفرینی از دغدغههای کارشناسان است و برای شناساندن و برجسته شدن شهرهای تاریخی چون نهاوند و کاهش آمار حاشیهنشینی تلاش می کنند.
ایزدی بابیان اینکه ۳۰ درصد شهروندان نهاوند درگیر عدم ایمنی، امنیت و حداقلی بودن زیرساختها هستند، گفت: اکثر شهرهای کشور نیز با همین مشکل و چالشهای آن مواجه هستند.
وی با اشاره به گزارش محرمانه آسیبهای اجتماعی که به رهبر معظم انقلاب ارائه شد، گفت: ایشان پس از دریافت گزارش ۵ اولویت برای رفع آسیبهای اجتماعی عنوان کردند که اولین آنها بازآفرینی و بازسازی بافتهای فرسوده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ محله در کشور شناسایی شده اند که پتانسیل اجرای این طرح را دارند و دارای شاخصهای مختلفی نیز هستند.
ایزدی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی برای نهایی شدن محلهها به عهده مسئولین محلی است، گفت: یکی از عمدهترین اهداف این مهم واگذاری امور به مردم بهمنظور شبکهسازی و همکاری شبکهای است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه فعالسازی شبکههای همکاری میتواند شرایط فرصت سازی را فراهم آورد، گفت: یکی از فضاهایی که میتواند به این مهم کمک کند شبکههای اجتماعی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از انتخاب منطقه «پای قلعه» نهاوند بهعنوان پایلوت طرح بازآفرینی کشور خبر داد و گفت: در اجرای هرچه بهتر این مهم ورود همه دستگاهها و نهادهای مرتبط میتواند موفقیت دوچندانی حاصل کند.
وی بابیان اینکه نباید به دنبال تخصیص اعتبارها باشیم، گفت: همه ما باید به دنبال فرصت سازیهای مناسب برای اعتلای اهداف عالیه کشور در این زمینه باشیم.
ایزدی با اشاره به ثبت ۱۲ هزار و ۵۴۰ سازمان مردمنهاد در کشور گفت: این سمن ها ظرفیت بسیار مناسبی است چراکه درزمینه های مختلف فعالیت دارند و در این بخش نیز خدمات آنها اثربخش خواهد بود.
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