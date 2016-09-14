حضور هنرمندان ۴۴ کشور در بخش کاریکاتور جشنواره «هنر مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اعلام فراخوان چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت در بخش کارتون و کاریکاتور، ۲۱۵ هنرمند با ارسال هزار و ۱۲۱ اثر از ۴۴ کشور تاکنون در این بخش شرکت کرده‌اند.

هنرمندان در بخش کارتون به موضوعات جنگ نرم، آل سعود، آل سعود و داعش، آل سعود و جنایت در یمن، آل سعود و روابط با رژیم صهیونیستی، آل سعود و وهابیت، انتفاضه سوم، استکبار ستیزی و تروریسم پرداخته‌اند و همچنین هنرمندان در بخش کاریکاتور نیز به محورهای ملک سلمان، اوباما، نتانیاهو، ابوبکر بغدادی پرداختند.

در این جشنواره هنرمندان کشورهایی از جمله برزیل، ایران، بلغارستان، کانادا، چین، کلمبیا، کوبا، مصر، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، لبنان، مکزیک، نیجریه، هلند، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، سوریه، ترکیه، ازبکستان و اوکراین در این جشنواره شرکت دارند.

مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا ۳۰ شهریور ماه تمدید شده است.