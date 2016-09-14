به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرمحمدی مدیر گروه فرهنگی «هامین» و مدیر جدید برنامه‌های گروه موسیقی «دنگ‌شو» در ابتدای این نشست رسانه‌ای که روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد با اشاره به آغاز فصل جدید کاری این گروه بیان کرد: پیش از این نقدهایی مطرح می‌شد که گروه «دنگ‌شو» اهل تعامل با رسانه‌ها نیست که من باید در اینجا اعلام کنم که خوشبختانه این سوءتفاهمات برطرف شده و ما به زودی با مدیر روابط‌عمومی جدید گروه سعی‌ می‌کنیم ارتباطمان را با اهالی رسانه نزدیک‌تر کرده و آنها را در جریان تمام فعالیت‌های گروه «دنگ‌شو» قرار دهیم.

وی ادامه داد: فصل چهارم کاری فعالیت‌های گروه «دنگ‌شو» به زودی با انتشار آلبوم جدید این گروه و برنامه‌ریزی برای برپایی کنسرت‌های متعدد در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود که ما طی آن برنامه‌های جدید و جالب‌توجهی داریم که می‌تواند برای طرفداران این گروه باسابقه قابل توجه باشد.

رضا شایا تنظیم‌کننده و نوازنده پیانوی گروه «دنگ‌شو» هم در این نشست خبری گفت: امروز ما ترکیب جدیدی متشکل از صبا صمیمی نوازنده سازهای کوبه‌ای، خشایار روانگر نوازنده درام، طاها پارسا آهنگساز و سرپرست گروه و میلاد باقری خواننده در نشست رسانه‌ای گروه «دنگ‌شو» حضور پیدا کردیم تا برنامه‌های فصل جدید گروه را به صورت مختصر اعلام کنیم. به هر صورت ما قصه‌های بسیار جذابی برای مخاطبان خود داریم که به زودی به سمع و نظر آنها خواهد رسید.

طاها پارسا نیز در این نشست رسانه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور خواننده جدید در گروه «دنگ‌شو» توضیح داد: بسیار خوشحالیم که گروه «دنگ‌شو» برای اولین بار به اولین خواننده مورد علاقه خود رسیده و ما از این پس می‌توانیم با خیال راحت‌تر و خوشحالی با حضور میلاد باقری به عنوان خواننده ای که از انعطاف‌پذیری، قابلیت تکنیکی و انرژی برخوردار است به فعالیت خود ادامه دهیم. من به جرأت می‌توانم بگویم که بعد از مدت‌ها حتی در تمرین‌ها هم از حضور در کنار یکدیگر لذت می‌بریم، ما بسیار خوشحالیم که در تمرین‌ها بازی می‌کنیم و این فضای کودکانه را که قبلاً با امید نعمتی تجربه کرده بودیم، دوباره تجربه می‌کنیم.

معرفی خواننده جدید گروه «دنگ شو»

وی افزود: بعد از دوران ممنوع‌الفعالیتی و قطع همکاری با امید نعمتی (خواننده فعلی گروه موسیقی «پالت»)، فضای لذت‌بخش و آن بچگی که برای تمرین‌ها دوست داشتیم تجربه کنیم دیگر وجود نداشت اما حالا بسیار خوشحالیم که می‌توانیم با حضور افراد جدیدی چون میلاد باقری به این فضا دست پیدا کنیم. متأسفانه ما یک زمانی دوست داریم به خواننده‌ها نسبت بدهیم که بدون حضور آنها هیچ اتفاقی برای یک ملودی نمی‌افتد در حالی که این آهنگساز و ترانه‌سراست که در ابتدای خلق یک اثر موسیقایی، وارد کار شده و بعد توسط خواننده، آن را به مخاطب ارائه می‌دهد. اگرچه خواننده به یک ترانه و موسیقی، هویت می‌دهد ولی اتفاق زمانی می‌افتد که آهنگساز نیز در اثر حضور دارد بنابراین ما دوست داریم که در فضای موسیقایی گروه «دنگ‌شو» به این ماجرا توجه بیشتری شود.

رضا شایا در این بخش از نشست خبری در پاسخ به اینکه چرا دیگر سالن‌های مربوط به اجرای گروه «دنگ‌شو» از تماشاگر پر نمی‌شود؟ توضیح داد: من نمی‌توانم به صورت دقیق به این سؤال شما جواب دهم چرا که نمی‌دانم این سؤالی که شما می‌کنید، درست است یا خیر اما به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که ما از همان شروع به کار گروه «دنگ‌شو» هیچ وقت تلاش نکردیم که به صورت سریع نسبت به پر کردن سالن اقدام کنیم. ما همواره به اولین چیزی که در این راه فکر می‌کنیم، ارائه یک موسیقی است که متعلق به گروه «دنگ‌شو» است، چرا که اگر به سمت پاپیولار شدن حرکت می‌کردیم به طور حتم در مسیرمان تغییرات منفی ایجاد می‌شد. از این جهت در حوزه جذب مخاطب باید به این موضوع اشاره کنم که آنچه برای ما اهمیت دارد، ارائه یک اثر قابل توجه و با کیفیت در عرصه موسیقی است که امیدواریم در انجام این کار درست عمل کرده باشیم.

میلاد باقری خواننده گروه «دنگ‌شو» هم در این نشست خبری گفت: من یک سال است که در گروه «دنگ‌شو» حضور دارم اما در این یک سال حضور، گروه ما شش ماه ممنوع‌الکار بود که این موضوع باعث شد نتوانیم تک‌آهنگ‌های تولیدی گروه را در زمان مشخص منتشر کنیم، چرا که سیستم تبلیغاتی به دلیل ممنوع‌الکار بودن ما اجازه دیده شدن نمی‌داد. به همین جهت شاید خیلی‌ها هنوز ندانند که گروه «دنگ‌شو» فعالیت مستمری در عرصه موسیقی دارد ضمن اینکه من باید به این نکته اشاره کنم که ما گاه دنبال موسیقی‌ای هستیم که شاید زمان آن ۱۰ دقیقه طول بکشد و این در روزگاری که مخاطب ایرانی بیش از ۱۵۰ قطعه موسیقایی را در ضبط اتومبیل خود دارد و می‌خواهد تند تند از این آهنگ‌ها عبور کند.

وی افزود: چیزی که در «دنگ‌شو» طی سال‌های اخیر وجود دارد، کم‌لطفی‌های بسیار زیادی است که ما را دچار مشکل کرد و امیدوارم از این پس فضا به گونه‌ای طراحی شود که ما دیگر شاهد این کم‌لطفی‌ها نباشیم. از سوی دیگر امیدواریم برنامه‌ریزی برای اجراهای زنده نیز به سمتی هدایت شود که گروه بتواند در زمان و تاریخ خوبی به معرفی موسیقی خود بپردازد.

صبا صمیمی نوازنده سازهای کوبه‌ای گروه «دنگ‌شو» نیز در این نشست خبری گفت: متأسفانه خیلی‌ها اسم گروه «دنگ‌شو» را هنوز نشنیده‌اند و ما به دلیل اینکه طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های فراوانی بودیم، از این جهت فرصت کمتری برای جذب مخاطب داشتیم.

نام ما را در تیتراژ سریال ها نمی‌آورند

طاها پارسا نیز در ادامه صحبت‌های صمیمی بیان کرد: متأسفانه ما هنوز در تیتراژهای سریال‌های تلویزیونی نیز نمی‌توانیم نامی از گروه «دنگ‌شو» ببریم و این به خودی خود بیانگر مشکلات پیش‌روی گروه «دنگ‌شو» طی سال‌های اخیر بوده که باعث شده کمی از مخاطبان واقعی خود فاصله بگیرد، گرچه خوشبختانه طی کنسرت‌های اخیر حضور پرشور تماشاگران و طرفداران به گونه‌ای بود که ما را برای ادامه کار ترغیب کرد؛ موضوعی که هیچ‌گاه آن را فراموش نمی‌کنیم.

میلاد باقری در ادامه این نشست با اشاره به تعویض‌های متعدد خوانندگان گروه «دنگ‌شو» گفت: متأسفانه خواننده‌هایی که از گروه «دنگ‌شو» رفتند، هیچ‌گاه بعد از خارج شدن از گروه به این موضوع اشاره نکردند که زمانی عضو گروه «دنگ‌شو» بودند و این موضوعی بود که برای من همواره جای سؤال داشت که چرا باید شاهد چنین رفتاری باشیم.

طاها پارسا نیز درباره این موضوع گفت: علی زندوکیلی از جمله خوانندگان گروه «دنگ‌شو» بود که با خوانندگی تیتراژ سریال «پژمان» به کارگردانی سروش صحت معروف شد و این هنگامی بود که ما ممنوع‌الکار بودیم و او به صورت مستمر با نشریات به جهت حضور در این سریال مصاحبه می‌کرد؛ ماجرایی که به هیچ‌ عنوان عادلانه نبود. به هر حال حال ما وقتی اجرا می‌کنیم حالمان خوب است حتی اگر در برخی از کنسرت‌هایمان هم سالن خالی شود. ما به دلیل انرژی‌های خوبی که از همدیگر می‌گیریم، حال خوبی روی صحنه داریم.

صبا صمیمی نیز در ادامه اظهارات پارسا به حضور امید نعمتی در گروه «دنگ‌شو» اشاره کرد و گفت: من در هیچ مصاحبه‌ای ندیدم امید نعمتی که هم‌اکنون نیز از دوستان خوب من است اسمی از گروه «دنگ‌شو» بیاورد و این باعث تعجب من است که خوانندگانی که از گروه به هر دلیلی خارج می‌شوند، نمی‌گویند که روزگاری عضو گروه «دنگ‌شو» بودند.

خشایار روانگر نیز در این بخش از نشست بیان کرد: من برای این خوانندگان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم ۱۰ سال دیگر نیز همچنان سرپا باشند و بتوانند سالن‌های اجرای زنده را مملو از تماشاگر کنند. به هر ترتیب این شرایط مانند توپی است که به دست دروازه‌بان افتاده و او برای ادامه جریان بازی فوتبال، توپ را به مدافع پاس داده است.

دلایل همکاری نکردن با امید نعمتی

طاها پارسا در ادامه این اظهارات به دلایل خروج خوانندگان قبلی گروه «دنگ‌شو» اشاره کرد و گفت: سپنتا مجتهدزاده از جمله خوانندگانی بود که ابتدا با گروه «دنگ‌شو» همراه بود. او در آن زمان به ما پیشنهاد داد که سازهای تار و کمانچه را به ارکستر اضافه کنیم ضمن اینکه ما هم بر سر ماجرای ریتم و خوانش او با ارکستر حین اجرای برنامه مشکل داشتیم که متأسفانه نه مشکل سازها حل شد و نه او توانست بر سر ریتم با ما هماهنگ شود. به همین دلیل از هم جدا شدیم ولی امیدوارم هم‌اکنون وی که با فردین خلعتبری همکاری‌هایی دارد در کارش موفق باشد. در مورد امید نعمتی هم باید بگویم صدای امید در اوج زشت می‌شود که شاید این دلیلی برای قطع همکاری ما با وی باشد.

زندوکیلی چرا از «دنگ شو» جدا شد

وی افزود: درباره ماجرای علی زندوکیلی هم باید به این نکته اشاره کنم که در زمانی که ما ممنوع‌الکار بودیم، نتوانستیم به او پول بدهیم و همین موضوع باعث شد که نتوانیم در کنار علی زند وکیلی همکاری‌هایی داشته باشیم. به اعتقاد من علی پتانسیل‌های زیادی برای خواننده بودن دارد که می‌تواند فارغ از این چارچوب به آن بپردازد اما من فکر می‌کنم هم‌اکنون انتخاب این جنس صدا برای علی به خاطر شرایط اقتصادی است که او فعلاً ترجیح می‌دهد در این جایگاه حضور داشته باشد. درباره ماجرای جدایی امین هدایتی هم باید بگویم زمانی که علی اوجی مدیر برنامه‌های گروه بود با او قرارداد نبست و او هم از این ماجرا خسته شد و چون دید هشت ماه از رفع ممنوع‌الکاری ما خبری نیست گروه را ترک کرد.

لباس سعید آتانی ما را شگفت‌زده کرد

طاها پارسا در مورد جدایی سعید آتانی نیز توضیح داد: سعید آتانی در کنسرت آنلاینی که در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد به جهت پوشش لباس ما را سورپرایز کرد و همین موضوع موجب شد تا ما دیگر نتوانیم در کنار او حضور داشته باشیم، کما اینکه از مدت‌ها قبل این نوع بی‌انگیزگی در سعید وجود داشت که باعث قطع همکاری ما با او شد.

رضا شایا هم درباره این موضوع بیان کرد: ما به هیچ عنوان به هنرمندانی که طاها به آنها اشاره کرد به دیده یک عضو جدا شده گروه «دنگ‌شو» نگاه نمی‌کنیم چرا که معتقدیم «دنگ‌شو» خانه‌ای است که مهمان‌ها در آن می‌روند و می‌آیند. به هر ترتیب در این خانه هیچ‌گاه بسته نیست اما در این مجال به یک نکته اشاره می‌کنم که خوانندگی در «دنگ‌شو» یک نوع بازیگری است که خواننده باید روی صحنه علاوه بر خوانندگی، نقش را هم بازی کند که میلاد باقری در ارائه این نقش‌پذیری به قدری کیفیت دارد که ما فعلاً نمی‌توانیم به خواننده دیگری فکر کنیم.

رضا شایا درباره برنامه‌های آینده گروه موسیقی «دنگ‌شو» نیز توضیح داد: نزدیک به سه آلبوم تولید شده داریم که ۸۰ درصد از کارهای آنها انجام گرفته و بر این باورم هر سه این آلبوم در سه فضای مختلف تولید شده است. البته طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ گرفته، یکی از این آلبوم‌ها که هنوز نام آن مشخص نیست، بعد از ایام محرم و صفر به بازار موسیقی روانه می‌شود. آلبوم بعدی هم اگر مشکلی برای آن به وجود نیاید تا قبل از عید سال آینده به بازار ارائه می‌شود که این آلبوم فضای کاملاً متفاوتی نسبت به کارهای دیگر «دنگ‌شو» دارد.

وی در پایان عنوان کرد: سیستمی که در گروه «دنگ‌شو» آغاز شد استفاده از صداسازی ایرانی بود که متأسفانه این قضیه طی سال‌های اخیر بسیار زیاد شده است و من فکر می‌کنم مانند ادویه تازه به بازار آمده‌ای باشد که همه می‌خواهند از آن استفاده کنند و این استفاده به حدی زیاد شده که به سمت بی‌کیفیتی هدایت کرده است، به همین جهت ما در آلبوم جدید از ادویه صداسازی ایرانی کمتر استفاده می‌کنیم و تصمیم داریم در طراحی کنسرت‌ها نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که تکرار نکردن گذشته و ارائه کارهای جدید اصلی‌ترین هدف ما برای کار است.