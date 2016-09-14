به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، علی محمد بساق زاده گفت: شرایط آلودگی گاز سبب شد سامانه کنترلینگ دچار مشکل شود و در اثر بالا رفتن فشار، نشتی گاز و سرانجام آتش سوزی رخ داد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این که این حادثه در خط شماره ٣ پتروشیمی مبین اتفاق افتاده است، اعلام کرد: خط ١و ٢ این مجتمع با مشکل حادی روبرو نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین صبح چهارشنبه رخ داد.

شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به عنوان تولیدکننده سرویس های جانبی، تأمین کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی (عسلویه) فعالیت می کند.