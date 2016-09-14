جزئیات توقف تولید محصولات پتروشیمی ایران در عسلویه

علیمحمد بساقزاده در گفتگو با مهر با تائید خبر توقف تولید محصولات پتروشیمی در مجتمعهای فاز اول منطقه عسلویه گفت: پیش از ظهر امروز یکی از سه خط لوله انتقال گاز به مجتمع پتروشیمی مبین دچار حادثه آتشسوزی شد.
مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هماکنون عملیات تخلیه این خط لوله، از گاز در حال انجام است، تصریح کرد: آسیب جدی و قابل توجهی به مجتمع پتروشیمی مبین وارد نشده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که تا چه زمان امکان از سرگیری ارائه خدمات یوتیلیتی به مجتمعهای پتروشیمی در عسلویه توسط پتروشیمی مبین فراهم میشود، اظهار داشت: هماکنون عملیات تخلیه گاز از یکی از سه خط لوله پتروشیمی مبین در حال انجام است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نمیتوان زمانبندی دقیقی را برای تخلیه گاز از خط لوله آسیبدیده پتروشیمی مبین اعلام کرد، یادآور شد: در صورتی که عملیات تخلیه گاز از این خط لوله به پایان برسد، از دوخط لوله موجود دیگر برای انتقال گاز و از سرگیری فعالیتهای مجتمع پتروشیمی مبین استفاده خواهیم کرد.
بساقزاده، همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تا ۲۴ ساعت آینده امکان از سرگیری فعالیتها در پتروشیمی مبین و به تبع آن ارائه خدمات یوتیلیتی به سایر پتروشیمیهای فاز اول عسلویه فراهم خواهد شد، توضیح داد: با توجه به عملیاتی بودن این کار و در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی، این احتمال وجود دارد که از یک تا چند ساعت آینده، عملیات تخلیه گاز از خط لوله آسیبدیده پتروشیمی مبین به پایان برسد.
وی با تاکید بر اینکه پس از تخلیه گاز، فعالیتهای پتروشیمی مبین آغاز خواهد شد، گفت: مشکل فنی در واحدهای فرآیندی پتروشیمی مبین وجود ندارد و بلافاصله پس از تخلیه گاز، فعالیتهای این مجتمع از سر گرفته میشود.
به گزارش مهر، آتشسوزی و انفجار پیش از ظهر امروز در مجتمع پتروشیمی مبین منجر به توقف تولید محصولات پتروشیمی در تمامی واحدهای پتروشیمی منطقه عسلویه شده است. در حال حاضر پتروشیمی مبین تنها تامینکننده خدمات یوتیلیتی مجتمعهای پتروشیمی مستقر در فاز اول عسلویه است، به طوری که خدماتی همچون آب، برق، بخار، نیتروژن و سایر خدمات موردنیاز طرحهای پتروشیمی مستقر در عسلویه صرفا توسط پتروشیمی مبین تامین میشود.
با حادثه آتشسوزی و انفجاری که پیش از ظهر امروز در مجتمع پتروشیمی مبین به وقوع پیوسته است، هم اکنون فعالیتهای این مجتمع استراتژیک پتروشیمیایی در عسلویه متوقف شده و عملا ارائه خدمات یوتیلیتی به تمامی طرحهای فاز اول پتروشیمی در بندر عسلویه به حالت تعلیق درآمده است.
هم اکنون آتشسوزی در پتروشیمی مبین مهار شده، اما تاکنون گزارشی از خسارتهای مالی در این پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش نشده است.در شرایط فعلی، مجتمعهای بزرگ پتروشیمی ایران شامل جم، آریا ساسول، کاویان، مروارید، زاگرس، پردیس، پارس، برزویه و ... همگی خدمات یوتیلیتی خود را از پتروشیمی مبین دریافت میکنند.
به طور تقریبی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در فاز اول منطقه عسلویه حدود ۲۰ میلیون تن در سال برآورد میشود که فعلا به دلیل توقف فعالیتهای پتروشیمی مبین، تولید محصولات پتروشیمی در این هاب بزرگ پتروشیمیایی ایران و خاورمیانه به حالت تعلیق درآمده است.
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